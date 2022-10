Conmoción por la muerte de Robbie Coltrane: el recordado 'Hagrid'

Anthony Robert McMillan, mejor conocido como Robbie Coltrane se volvió una de las personas más queridas por grandes y pequeños desde su personaje como Rubeaus Hagrid en la saga de Harry Potter. Desde el 2019 venía arrastrando problemas de salud que lo dejaron en silla de ruedas y finalmente este viernes falleció a los 72 años.

Diferentes medios internacionales se fueron haciendo eco de la noticia e hicieron un repaso por sus últimos momentos, además de un resumen sobre los personajes que interpretó.

El comunicado oficial

La triste noticia la dio su representante, Brenda Wright quién en diálogo para BBC NEWS elogió al actor: "Fue un talento único y su personaje como Hagrid trajo alegría a los niños y adultos por igual en todo el mundo", expresó.

Además sumó el amor que le brindaban todos los fanáticos: "Recibía un aluvión de cartas de admiradores cada semana y desde hacía más de 20 años", subrayó.

Y cerró diciendo lo importante que ha sido en su vida: "Lo recordaré como un cliente leal, así como a un fantastico actor, con una inteligencia forense y mente brillante", dijo Wright quién fue su representante durante más de 40 años.

También se sumó a la despedida la escritora JK Rowling con un emotivo mensaje por su red social de Twitter en uno de sus últimos encuentros con el actor.

Fuente: Imagen / JK Rowling - Twitter

"Nunca volveré a conocer a nadie remotamente como Robbie. Tenía un talento increíble, completamente único, y fui más que afortunada de conocerlo, trabajar con él y reírme a carcajadas con él. Envío mi cariño y mi más sentido pésame a su familia, sobre todo a sus hijos", escribió la autora de la saga Harry Potter en la que incluye el pésame hacia sus hijos: Spencer McMillan y Alice McMillan.

Los problemas de salud que venía arrastrando

El medio de comunicación Daily Mail publicó en el 2019 varias fotografías en los cuales Robbie estaba postrado en una silla de ruedas y que preocupó a varios fanáticos al ver el estado de el a sus 68 años.

El actor escoces venía de protagonizar la serie 'Cracker' cuándo de golpe se transportó la noticia de que debía ser operado de suma urgencia para bajar 40 kilos (su peso en aquel momento llegaba a 135).

Fuente: Imagen Daily Mail

Robbie Coltrane fue visto de invitado en el St Pancras Renaissance Hotel, Londres.

Y según una fuente cercana a el actor le confío al diario The Sun que estaba con poca movilidad: "Robbie ha estado en constante dolor durante años, con su rodilla deteriorándose constantemente", declaró.

"Lo dejó incapaz de caminar sin ayuda y le dieron una silla de ruedas mientras espera un procedimiento quirúrgico especial en Estados Unidos para reparar su articular", afirmó en el 2019.

Su salto a su papel como Hagrid en Harry Potter luego le permitió sumarse a otras producciones como: James Bond Golden Eye (como Valentín Dmitrovich Zukovsky, The World is not enough y finalmente se puso en la piel de Dr Eddie Fitzgerald en la serie británica 'Cracker'.