Cómo es la relación entre los hijos de Humberto Zurita y Stephanie Salas

Una entrevista fue el detonante para que Humberto Zurita confirmara algo de lo que se venía hablando desde hace semanas: su romance con Stephanie Salas. Fue durante una charla con la periodista Maxine Woodside que el actor de ‘La Reina del Sur’ confesó su amor por la actriz de ‘La Casa de las Flores’.

"Tú me preguntas qué es lo que está sucediendo con Stephanie Salas, lo único que te voy a decir es…la amo, punto", declaró Zurita en el programa mexicano ‘Todo para la mujer’.

Una semana más tarde, el intérprete de 68 años volvió a hablar del tema durante la presentación de su obra "Papito querido", dónde los periodistas le consultaron más detalles en torno al floreciente romance con la ex de Luis Miguel.

En seguida, Humberto aseguró que no quería dar tantos detalles al respecto por respeto a la memoria de Christian Bach, quien fue su esposa hasta su repentina muerte en 2019, a causa de un paro cardíaco. "No quiero hablar mucho de eso por respeto a Christian, pero Christian era muy amiga de Stephanie e incluso yo no lo sabía que eran tan amigas. Stephanie trabajó con nosotros muchos (años), yo la conocí desde muy chiquita, por eso nunca voltee a verla como mujer, porque yo le llevo años", expuso Zurita.

Cómo reaccionaron los hijos de Zurita y Salas a su romance

Por supuesto, a los periodistas no se les escapó el hecho de que tanto Zurita como Salas son padres de diferentes actores e influencers sumamente conocidos en el espectáculo mexicano, por lo que consultaron acerca de la reacción que tuvo cada uno al enterarse de su relación.

Es que Humberto Zurita es padre de Sebastián (35) y Emiliano (28), dos actores que se destacaron en producciones de la talla de ‘Cómo sobrevivir soltero’ y ‘Señora Acero’. Por su parte, Stephanie es madre de Michelle Salas, conocida por ser la hija de Luis Miguel, modelo e influencer; además es mamá de Camila Valero, también actriz y fotógrafa. Para sorpresa de muchos, la respuesta de los hijos de ambos actores fue positiva, puesto que apoyaron su decisión en tanto se encuentren felices.

"Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije 'oye voy a llevar a Stephanie' (y él me dijo) '¿cómo papá? ¿andas saliendo con Stephanie?', (y yo le respondí) 'sí ando saliendo con Stephanie' —Pues vengan—, —Y voy a traer también a Camila (hija de Salas)—, —Ay... pues ok, está bien—, —Oye y también va Michelle—, —Ay bueno, pues tráete a mis dos hermanas", contó Humberto Zurita.