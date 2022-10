Sin carne, prepara la salsa boloñesa versión vegetariana

Si estás buscando un complemento para tus pastas y que sea vegetarianaa, hoy te compartiremos la receta de una salsa ideal para muchas comidas. Podrás servirla con un rico plato defideos, hacer los mac and cheese, una lasaña con salsa vegetariana, rollitos de zucchini ¡y muchas otras preparaciones!

Para los amantes de la pasta, no puede faltar una buena salsa boloñesa que acompañe la comida. Por otro lado, para que la pasta absorba bien la salsa no hay que cocinarlos con aceite, solamente preparar el agua y cuando esté en estado de ebullición colocamos la pasta. Esta receta no lleva ningún ingrediente de origen animal, en consecuencia es una preparación apta para veganos. A continuación el resto de los detalles para hacer esta rica salsa boloñesa.

Ingredientes:

1 diente de ajo

300 ml de salsa de tomates fritos

1 cebolla

1 ramita de apio

1 zanahoria

200 gramos de soja texturizada pequeña

½ taza de vino tinto

¼ de cuchara de extracto de tomate

Sal

Pimienta

300 ml de agua o caldo La soja texturizada se puede utilizar en rellenos de tartas, empanadas ¡y mucho más!

Ph Pexels

Procedimiento:

Lavamos y picamos las verduras, el ajo bien pequeño, el resto en cubos.

Luego colocamos un poco de aceite, salteamos el ajo, la cebolla, el apio durante 5 minutos a fuego medio. Luego agregamos el caldo, el vino y la soja, más la zanahoria y sazonamos. Posteriormente añadimos el extracto de tomate y la salsa, revolvemos y rectificamos sal, pimienta etc.

Dejamos que se cocine a fuego medio por 10 minutos más ¡ listo!

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinamosjuntos@napsix.com ¡Te contestaremos a la brevedad!