Romina Malaspina alcanzó popularidad en 2015 cuando participó en Gran Hermano, el reality show que conducía Jorge Rial. Sin embargo, su verdadero salto a la fama fue cuando reapareció en la TV en el 2020 para brindar el reporte de noticias en Canal 26.

Tras un breve paso por la pantalla chica y luego de haber generado un gran revuelo con sus vestimentas en la señal televisiva, la mediática optó por dar un paso al costado. "Llegó el día de cerrar una etapa muy importante en mi vida, que fue sin ninguna duda de gran crecimiento personal y profesional para mí", expresó en ese momento.

"No es un adiós, es un hasta pronto, porque ahora es momento de encarar un nuevo gran proyecto, en el cual vengo trabajando en silencio. Un gran sueño que tengo pendiente desde hace mucho tiempo y llego el momento de darle COLOR", manifestó y así, se abrió camino en el mundo de la música y lanzó su primer single.

También, profundizó su faceta musical e incursionó como DJ. Recientemente, debutó frente a decenas y decenas de personas en su nuevo rol y compartió su felicidad en Instagram junto a una serie de fotografías que sorprendió a todos. "Photodump de la primera vez que toqué en un festival la semana pasada", redactó Malaspina e indicó: "Can’t wait for another party (en español: no puedo esperar por otra fiesta)".

Romina Malaspina volvió a sorprender en Instagram con estas fotografías

Las imágenes se llenaron de mensajes. "Tan diosa", "Romi, qué mujer luciente y llena de magia sos. Vamos todavía vamos por más, tenés el camino y la fórmula del éxito ,a seguir triunfando", "Te amamos un montón y te queremos un montón, confiá en tus fans", "No busquen una mejor porque no existe" y "Tremenda la DJ", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.

