Michelle Salas prepara un aguacate relleno con atún

¿Es posible comer rico y sano y con pocas calorías? Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, que es modelo e influencer lo comprueba y prepara esta receta súper fácil de aguacate relleno con pasta de atún. “A mi me encanta la comida. Me parece que es un super tema porque mucha gente me pregunta qué es lo que como, cómo me cuido, principalmente en las cenas”, asegura.

“El aguacate relleno con atún es una de mis favoritas porque es una de las más ricas y además muy rápida. Me lo hacía mucho mi mamá en México. Me remonta a mi infancia. Lo acompaño con unas galletas gluten free y queso de cabra”, asegura Salas.

Esta receta, con pocos ingredientes, se convertirá en una alternativa salvadora cuando tienes poco tiempo, algo de hambre y no hay nada preparado en casa. Es un plato super balanceado, que lleva aguacate, un súper alimento que aporta muchas buenas propiedades. Sus grasas saludables ayudan a controlar la presión arterial y el colesterol. Además tiene propiedades antiinflamatorias, y ayuda a aumentar la absorción de nutrientes. Con su pulpa verde y sabrosa es delicioso comerlo solo, con unas gotas de aceite y limón. Pero debes probar esta receta de Michelle Salas, fitness, fácil y muy sabrosa.

Aguacate relleno de atún

Ingredientes:

aguacates

1 cucharadita de vinagre

1 toque de aceite de oliva

1 cucharada de mostaza dijon

orégano, a gusto

pimienta negra, a gusto

1 cucharadita de salsa de soja,

1 lata de atún

1 jitomate

½ cebolla

unas ramitas de apio

queso de cabra untable

galletas gluten free

Preparación: