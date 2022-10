Así es la bella actriz Martha Higareda qué deslumbra en redes

Martha Higareda se ha hecho conocida en Disney Channel México allí por 1999 y se volvió una de las favoritas de la emisora del ratón, tanto es así que luego su vida fue en ascenso y hoy brilla en Hollywood.

Los primeros pasos de Martha en Disney

El cambio de Martha

Si bien no ha permanecido por mucho tiempo aquel primer desafío le abrió otras puertas hacia el ambiente artístico y trabajó en grandes producciones audiovisuales como: Carita De Angel y Cara o Cruz (de más pequeña)

Sus protagónicos

Pasado el tiempo y ya más de grande Martha estuvo al frente de dos telenovelas: Enamórate (2003) y Las Juanas (2004) aunque el reconocimiento mayor le llegó gracias a un proyecto cinematográfico: Amar te duele, una película bajo la dirección de Fernando Sariñaña y en la que compartía cartel con Luis Fernando Peña y Alfonso Herrera.

Martha en el 2003 recibió el premio de Mtv Movie Awards por su participación en dicho film.

Martha Figaredo en una de los mtv movie awards

Pero no fue el único, ese fue otro de sus grandes desafíos de un salto único hacia su fama en cine.

En el 2005 protagonizó la cinta Borderland, que hacia alusión a los asesinatos de matamoros además de haber participado en 5 películas más.

La llegada a Hollywood

Pasó el tiempo y ya en el 2008, Martha voló de México a Estados Unidos para cumplir otro gran sueño, llegar al salón de la fama y allí pudo protagonizar Hollywood: Street Kings estando de la mano de Keanu Reeves y Forest Whitaker.

Martha Higareda en su paso por Hollywood.

Además ha estado en: Smokin Aces 2 dónde se animó a encarar un proyecto súper jugado dado que le tocó hacer a una asesina.

En el 2011 salió en el capítulo 'Stiff' de la serie CSI: MIAMI y ya en el 2018 participó en la serie 'Altered Carbon' un film de ciencia ficción para Netflix.

El presente de Martha

La actriz está de novia con Lewis Showes un ex jugador de fútbol que jugaba en Arena League y qué ahora es coaching de liderazgo teniendo su podcast 'The school of Greatness'. A su vez el joven previamente ha estado juntado con Yanet García.

"Cuándo das amor ves amor en todas partes. Cuándo das alegría ves alegría en todas partes. Somos el amor que damos, Lewis es una alegría compartir nuestras vidas juntos", se podía leer en la descripción de Martha mientras mostraba un video de ambos bailando al ritmo de You make my Dreams.

Al igual que su novio, Martha continuamente está publicando videos con mensajes de liderazgo, además de haberse declarado emprendedora, escritora, productora y podcaster.