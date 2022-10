¿Amigas o enemigas? Cómo es la relación entre Amaia Montero y Leire Martínez, las dos cantantes de la Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh es una de las bandas españolas más reconocidas en el mundo. A lo largo de su trayectoria ha contado con dos voces femeninas diferentes, Amaia Montero, una de las fundadoras del grupo, y tiempo después Leire Martínez. Te contamos cómo fue la ruptura de la banda de pop y rock, el gran impacto que causó, así como también la relación de las artistas que ocuparon el mismo lugar.

Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero. Imagen extraída de El Nacional.

El grupo comenzó su trayectoria musical en 1996 con Amaia Montero, Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín, Haritz Garde y Luis Meyer, que dejó la banda cuando se dieron a conocer al gran público. Al principio se presentaron en un concurso de pop y rock de la ciudad de San Sebastián, con tres temas en inglés: "Don’t let them", "One of these days" y "The Worst Nightmare". Ganaron el certamen y comenzaron a hacerse conocidos en España. Tiempo después, firmaron un contrato con Sony Music.

Por esto, La Oreja de Van Gogh siguió produciendo canciones, álbums, recitales, giras y se dieron a conocer en diferentes partes del mundo. Algunos de sus temas más famosos son: "Rosas", "El último vals", "Cuéntame al oído", "La playa", "20 de enero", entre otros. El éxito comenzó a ser cada vez más grande pero en 2007, inesperadamente Amaia Montero anunció su salida del grupo, debido a que quería impulsar su carrera como solista. Así que comunicó al público su salida y se despidió de todos revelando que los apreciaba como si fueran hermanos. Tiempo después, en 2008 la banda presentó a la nueva voz femenina, Leire Martínez. Una cantante que en aquella época participó en el concurso "Factor X". Desde aquel momento la banda ha editado cuatro discos diferentes.

La relación entre las cantantes

En 2015 Amaia comentó en una entrevista, que su primer encuentro con Leire fue de casualidad, en un aeropuerto. Ella estaba con los integrantes de la banda, así que pudieron conversar unos minutos de manera cortés y eso fue todo. Asimismo, la cantante expresó que le dolió que encontraran un reemplazo tan rápido, pero a la vez entendió que ellos también tenían que seguir adelante.

Sin embargo, en 2020 comenzaron a dar vuelta algunos rumores y comentarios con respecto a conflictos entre la banda y Amaia. Durante ese año la cantante escribió en su cuenta de Twitter: "Quiero pensar que la vida es justa, que el tiempo pone a cada uno en su lugar, que las caretas tarde o temprano se pudren y se caen. Entonces allí es cuando se ve la verdadera cara y aunque ya vamos tarde no pierdo la esperanza de que ocurra, ese día descansaré y se hará justicia".

Los usuarios de la red social del pajarito comenzaron a rumorear que era una indirecta para Leire Martínez, ya que frecuentemente usaba la frase #EasyLife (Vida fácil), en su cuenta de Instagram. Amaia agregó en su publicación: "También las hay absolutamente carentes de personalidad, sumisas que se dedican a cumplir órdenes bajo el lema del #easyLife que para mí eso no es vivir. Es respirar y que horror vivir sin poder ser uno mismo teledirigido y encima ir de todo lo contrario…tremendo!!!".

Al tiempo Montero salió a criticar presuntamente a Martínez, por firmar discos en los cuáles no había participado como vocalista de la banda. Por esto ella se defendió en el programa Socialité y expresó que muchas veces ella no quiere firmarlos, pero los fanáticos se ponen insistentes, así que termina cediendo. Asimismo, reveló que no hay una competencia real entre ellas, que la gente supone e inventa cosas y remarcó: "Hay una relación correcta, pero no hay una relación más allá".