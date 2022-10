Evan Peters pide que se deje de romantizar a su personaje como Jeffrey Dahmer

Evan Peters tiene tan sólo 35 años pero ha estado al frente de muchísimos proyectos vinculados al círculo 'Siniestro' y que sus fans siguen recordando como los diferentes personajes que fue haciendo en American Horror Story, hasta el papel que lo llevó a terapia y que actualmente rompe récords en Netflix, al ponerse en la piel de Jeffrey Dahmer.

Lo que sucede es que si bien el siempre ha jugado a la perfección cada uno de los roles que le fueron poniendo en el camino, muchos fanáticos 'romantizan' debido al físico del actor

En diálogo para Netflix Latinoamerica Evan Peters habló de cómo fue su composición para encarar al Monstruo de Milwaukee.

"Cuándo Ryan Murphy me dio el guión yo automáticamente me fui a YouTube a ver un poco más sobre su historia. El director me dijo que me viera la entrevista de The Stone Phillips y lo hice. Luego comence a leer biografías, pude leer el informe policial y su confesión. Encontré en YouTube algunos audios del psicólogo que lo entrevistó y también detectives dónde el relata algo por lo que pasó", comenzó diciendo acerca de cómo se adentró en aquel mundo real y oscuro.

Fuente: Imagen / Captura - Netflix Latam

El enfoque que querían plasmar

A su vez Evan hizo referencia a qué no querían mostrar la vida de Jeffrey si no de las personas que sufrieron y murieron por culpa de él: "Fue asombroso todo lo que sucedió realmente. Se sintió muy importante ser respetuoso con las víctimas, con las familias de las víctimas, para tratar de contar la historia de la manera más auténtica posible", explicó con sumo respeto.

Fuente: Imagen / Captura - Netflix

El mensaje de Evan

Además pidió que no romantizara a su personaje como Jeffrey Dahmer: "Necesitas tener ciertos puntos de la trama porque el hizo esas cosas pero no necesitas embellecerlas, lo entendemos. No necesitamos verlo una y otra vez", dijo.

Un duro recorrido para él

Evan confesó lo traumatico que ha sido tener que enfrentar este desafío: "Honestamente estaba muy asustado por las cosas que hizo. Sumergirme y tratar de comprometerme con eso fue absolutamente una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida porque quería que fuera muy auténtico. Pero para hacer eso me tuve que ir a lugares realmente oscuros y quedarme allí por un largo periodo", expresó.

Y cerró refiriéndose a que todo el equipo tenía pactado una sola regla: "Nunca se iba a estar contando desde el punto de vista de Dahmer. Como público realmente no simpatizas con el sino que lo vez desde afuera. Se llama 'La historia de Jeffrey Dahmer' pero no es él y su historia detrás sí no que son las repercusiones, la sociedad. Es como la sociedad y nuestro sistema no pudieron detenerlo varias veces", sentenció.

3 canciones que mencionan a Jeffrey Dahmer y que viven constantemente en el 'Para ti' de Tiktok.

Se dice que el tema 'Common Jeffrey you can do it' de Bo Burnham estaba inspirada en el asesino serial.

Y la otra es Dark Horse de Katy Perry que tiene una estrofa puntual en la que hace que su colaborador hace referencia a Jeffrey:

Uh, she's a beast

I call her Karma

she eat your heart out like Jeffrey Dahmer

Be Careful, try not to lead her on

Shawty Heart is on steroids

Cause her love is so strong

You might fall in loce when you meet her??

If you get the chance, you better keep her

she's sweet as pie but if you break her heart

she turn cold as a freezer

Cannibal de Kesha en su momento ha sido tendencia en la red social de tiktok por un challenge en baile y hoy se lo vincula con Jeffrey debido a que ciertas canciones y después del documental recobraron otro sentido sin inocencia.

Yo como chicos

Desayuno y almuerzo

Luego, cuando tengo sed, bebo su sangre

Carnívoro, animal, soy caníbal

Yo como chicos

Será mejor que corras //

Siempre que me digas que soy bonita

Ahí es cuando el hambre realmente me golpea

Tu pequeño corazón hace palpitaciones

Quiero tu hígado en bandeja

Usa tu dedo para revolver mi té

Y de postre te chuparé los dientes

Sé demasiado dulce y estarás perdido

(Sí) sacaré un Jeffrey Dahmer