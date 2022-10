Así de guapo se veía Jared Leto en La delgada línea roja

Jared Leto es un artista multifacético conocido sobre todo por sus trabajos como actor y cantante. Una de las primeras películas destacadas en las que participó fue La delgada línea roja, film que se estrenó apenas unos días antes de que el intérprete cumpliera 27 años.

Jared Leto nació el 26 de diciembre de 1971 en Luisiana, Estados Unidos, y desde muy joven supo que su vida estaría marcada por el mundo de las artes, la música y la actuación.

Su debut en televisión se produjo en 1992 de la mano de Camp Wilder, una serie donde interpretó al personaje de Dexter en dos episodios. Al año siguiente apareció en Almost Home y en 1994 le llegó su primera gran oportunidad profesional gracias a El mundo de Ángela.

En 1995 dio el salto a la pantalla grande con la película How to Make an American Quil, y luego trabajó en Prefontaine, en Secuestro y en Leyenda urbana.

Ya en 1998 el fundador de la banda musical 30 Seconds to Mars tuvo su primera participación en una superproducción hollywoodense: con La delgada línea roja dio el salto al estrellato que luego sería consolidado con títulos como El club de la pelea, Psicópata americano y Réquiem por un sueño.

Jared Leto y el recuerdo de su participación en La delgada línea roja

La delgada línea roja es una película dirigida por Terrence Malick (Días del cielo y El árbol de la vida) de género bélico y cuya historia se centra en la participación que tuvo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

En esta producción Jared Leto interpreta al Teniente Whyte, uno de los tantos personajes de un elenco coral compuesto también por estrellas como Sean Penn, George Clooney, Nick Nolte, John Travolta, Jim Caviezel, Adrien Brody y Woody Harrelson.

Cuando a Leto le propusieron recordar su trabajo en este film, lo primero que destacó fue la dirección de Malick, a quien considera “todo un genio”. Jared Leto, como el Teniente 2° Whyte.

También expresó que recuerda la audición y que cree que quizás ha sido la peor que hizo en toda su carrera. El artista de 50 años dijo que el día en cuestión llegó a una oficina y que le pidieron que simulara una escena de disparos y lucha bélica.

Lo que sucedió fue que, en realidad, no pudo hacerla y tampoco logró conectarse con lo que le pedían. Tal es así que en medio de la imaginaria lluvia de balas se levantó e interrumpió la secuencia.

Por suerte para él, Malick consideraba que era el actor ideal para el personaje y fue así como logró quedarse con el papel

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de todos estos detalles vinculados a la participación de Jared Leto en La delgada línea roja?