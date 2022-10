Jamie Lee Curtis confesó estar aterrada por ciertos pensamientos

Jamie Lee Curtis está en plena promoción de la cinta de terror 'Halloween el final' y en diálogo con el medio de comunicación español Cadena Ser también aprovechó para levantar su bandera al decir que está a favor de la comunidad trans y qué el fascismo 'atrasa'.

En su discurso no se jactó de no nombrar a su hija menor Ruby Guest quién antes era Thomas.

Jamie junto a Ruby (antes de transicionar hacia una mujer) y Annie Guest su otra hija instructora de baile.

La firme postura de Jamie

Todo empezó cuándo en la entrevista hicieron foco al miedo que puede generar el producto en sí en pantalla a lo que Jamie afirmó que también lo siente pero que a su vez algo le atrajo de ello: "No hay nada que me atraiga de las películas de terror. Creo que si me da ganas de actuar en ellas es porque mi reacción ante lo que veo es real", expresó.

"No la entreno pero reacciono a esas cosas porque soy muy emocional, sensible y detecto ese peligro", siguió.

Luego volcó su pensamiento hacia la realidad que viven muchas chicas trans trayendola a su hija menor, Ruby Guest: "Hay muchas amenazas que son las que tenemos los seres humanos hoy. Tengo una hija trans y solo su existencia como ser humano, es una amenaza para algunos. Que la quieren anular y a las personas como ella. Es como si no hubiéramos aprendido del 'Fascismo', opinó Jamie en cuánto a la discriminación que hay entre los que luchan en el activismo de transgenero.

La primera vez que Jamie Lee Curtis posó con su hija Ruby.

"Es como si no hubieramos aprendido cuál era el resultado, con el exterminio de los seres humanos, eso es terrorífico. Entonces Jamie Lee Curtis está asustada y ustedes también deberían estarlo y Jamie Lee Curtis tiene una voz y está tratando de usarla, y ustedes tambien y así es como cambiamos las cosas... pensando sobre ellas, aprendiendo y usando nuestras voces poniendo atención en eso y luchando contra eso, expresó en el cierre.

El proyecto en camino

Jamie Lee Curtis se encuentra en pleno lanzamiento de Halloween el final, una aterradora historia que despues de 45 años regresa a su parte como bien menciona el título 'final' en el que Laurie Strode (protagonizado por Jamie) se enfrenta por última vez a la encarnación de Michael Myers, diferente a las anteriores entregas porque solo uno logrará sobrevivir.

