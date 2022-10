Las románticas fotos que demuestran que Alejandro Sanz está perdidamente enamorado

Alejandro Sanz se encuentra en una relación amorosa hace dos años. Luego de divorciarse de Raquel Perera, después de 10 años de matrimonio, y dos hijos en común, el cantante español se encuentra mejor que nunca. Por esta razón, se muestra muy enamorado en las redes sociales.

En 2019 el madrileño anunció públicamente su separación y pidió respeto para toda su familia. Fruto de esta relación llegaron Dylan y Alma, es por eso que a pesar de que se hayan divorciado tienen a los dos pequeños en común. "Somos una familia y siempre lo seremos. Decidimos amarnos para siempre y así será. Lo eterno tiene la complejidad y la ventaja de transformar las maneras de amarse en otras direcciones, sin destruir el cariño, la lealtad y la responsabilidad conjunta sobre nuestros hijos", expresó el cantante en aquél entonces.

Luego de poner fin a su antigua relación Alejandro Sanz comenzó a estar en pareja con Rachel Valdés. Es por eso que después de dos años de romance el intérprete de "Amiga mía" se muestra muy feliz de estar en una relación sentimental con la mujer que es 21 años más joven que él. Recientemente, el español publicó una fotografía en su cuenta de Instagram posando con su enamorada y envolviéndola por la cintura en un abrazo.

A su vez, el cantante expresó en el pie de la imagen: "No sé dónde mirábamos, pero si recuerdo lo que sentimos". Es por esto que miles de sus fanáticos le enviaron mensajes para expresar apoyo, felicitarlos y celebrar el amor. "Que pareja más bonita", "Guapos", "L'amour, l'amour!", "Pareja bonitaa", fueron algunos de los comentarios en el post.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés. Imagen extraída de Instagram.

Quién es Rachel Valdés

La novia de Alejandro Sanz nació en Cuba en 1990 y es una "artista contemporánea", tal como describe en sus redes sociales. Estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro en La Habana y en Vermont Studio Center, en Estados Unidos. En la actualidad, es una de las pintoras más conocidas de su país de origen y ha logrado presentar sus obras en diversas galerías importantes.

Rachel Valdés, imagen extraída de Instagram.

Una de sus presentaciones más importantes fue instalada en el Times Square: "The beginning of the end", así como también otras de sus piezas han llegado a diferentes partes del mundo. Desde hace dos años se encuentra muy enamorada del cantante español y por eso lo ha expresado en algunas ocasiones. "Es hermoso compartir la vida juntos", revelaba la joven hace algunos meses.