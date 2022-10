La verdadera razón por la que Matías Novoa no participará en la próxima temporada de "El señor de los cielos"

En febrero de este año se dio a conocer que saldrá una octava temporada de "El Señor de los Cielos", la serie narco que fue grabada y producida en México. Episodio tras episodio el programa logró cautivar a la audiencia y es por eso que ahora todos sus seguidores están al pendiente de que anuncien cuándo será el estreno de la nueva entrega. Te contamos cuál es el personaje que no participará esta vez y cuáles son las verdaderas razones.

Hace unos meses Telemundo NBC comunicó oficialmente que se desarrollaría esta nueva temporada y recientemente comenzaron las grabaciones. Mucho se hablaba de quién participará en la octava edición de esta exitosa serie latinoamericana y por suerte Rafael Amaya, que interpreta a Aurelio Casillas, el protagonista, confirmó que trabajará en su personaje. Sin embargo, Matías Novoa que tuvo una abrupta aparición a partir de la sexta parte, confirmó que no participará esta vez.

El señor de los cielos. Imagen extraída de El Comercio Perú.

El actor chileno interpretó a Amado Casillas y a medida que pasaron los capítulos logró convertirse en uno de los líderes del clan familiar. Sin embargo, en esta ocasión su personaje no tendrá continuidad, así que dejará un gran vacío. En una entrevista con la revista People, Matías Novoa habló sobre esto y expresó que no lograron llegar a ningún acuerdo: "No voy a estar en la temporada 8 de "El Señor de los Cielos". A mi me encanta la acción y todo eso y creo que en la séptima ya empecé a sentir el personaje porque tuve una aparición abrupta en la sexta".

Asimismo, agregó que en la séptima temporada sintió mucho a su personaje y disfrutó al darle vida. "Yo hubiera estado feliz, pero no se llegó a un acuerdo, ni en tiempos, ni en historia", reveló el actor. Sin embargo, a comienzos de octubre comenzaron a rondar diversos rumores sobre el elenco del señor de los cielos y estos dichos de Novoa.

¿Los romances de Matías Novoa arruinaron su participación?

Resulta que el actor chileno estuvo en pareja con la actriz Isabella Castillo, al igual que sus personajes: Amado Casillas y Diana Ahumada. El amor llegó a más y hasta se casaron, pero después de dos años se separaron. En ese momento se rumoreó que Matías estaba teniendo un amorío con Michelle Renaud, la actriz mexicana con quién estaba grabando el film "Doblemente embarazada".

Matías Novoa en las temporadas anteriores de "El Señor de los Cielos". Imagen extraída de Mag El Comercio.

Sin embargo, nada se confirmó en aquella ocasión. Ahora, iniciando el mes de octubre, el actor expresó muy enamorado, que inició una relación amorosa con Michelle. Asimismo, manifestó que es la mujer de su vida y lo flechó ni bien se conocieron, es decir en agosto en 2021, cuando aún estaba casado con Isabella Castillo. Por esta razón, miles de fanáticos de "El Señor de los Cielos" sostienen que quizás la verdadera razón de su desaparición en la serie fue para evitar el contacto con su expareja.