Disfruta de una receta súper deliciosa ¡Galletas de miel para tus meriendas!

Las galletas de miel se caracterizan por tener una textura un poco chiclosa, suave y fácil de romper que se parte cuando las sumergimos en infusiones o jugos. Además, la miel juega un rol principal en esta receta añadiendo no solo esa textura pegajosa, si no también un delicioso sabor y aromas característicos. No pierdas más tiempo y disfruta de estas galletas.

Para prepararlas no necesitarás más de 5 ingredientes aunque te recomendamos que añadas canela o jengibre si te gustan estos sabores. Otra cosa que puedes hacer es dejar la mantequilla fuera del frío por una hora antes de cocinar lo que hará que esté pomada a la hora de mezclar y que las galletas queden más suaves. Disfruta esta receta.

Puedes dejarlas más crujientes o menos.

Ph: archivo

Ingredientes:

125 gramos de harina

125 gramos de azúcar glass

125 gramos de mantequilla

4 cucharadas soperas de miel

1 huevo

Pueden ser gruesas o finitas

ph: archivo

Procedimiento:

Lo primero que debes hacer para preparar tus galletas de miel caseras es mezclar la mantequilla con el azúcar glass hasta formar una mezcla cremosa.

Añade la miel y el huevo. Bate todo hasta que los ingredientes se integren por completo.

Agrega la harina, previamente tamizada, y continúa batiendo con las varillas hasta conseguir una masa espesa que no sea demasiado pegajosa. Luego, amasa con las manos, estirando la masa y aplastándola.

Haz una bola con la masa de las galletas de miel y envuélvela en papel film transparente. Deja que repose dentro de la nevera por 1 o 2 horas.

Una vez pasado este tiempo, retírala de la nevera y extiende la masa de las galletas sobre una superficie enharinada. Preferiblemente, estira la masa en la misma superficie donde vas a hornear las galletas caseras. Corta las galletas con un molde o un cuchillo.

Prepara la bandeja para hornear las galletas y colócalas una al lado de la otra, con una separación de entre 3 y 5 centímetros entre ellas. Precalienta el horno a 190 ºC y, posteriormente, hornea durante 12 o 15 minutos.