Cómo se hizo famoso Arón Piper

Con tan solo 25 años, Arón Piper se ha convertido en una estrella internacional gracias a la serie juvenil Élite donde personificó a Ander. Hoy en día el niño que soñaba con convertirse en actor es buscado por los mejores directores y por las más grandes marcas. Pero ¿cómo fue que comenzó su carrera?

Arón es hijo de padre alemán y madre española, nació en Alemania y cuando tenía tan solo cinco años se mudó a España. Desde que era pequeño soñaba con trabajar como actor, por lo que aproximadamente a los trece años comenzó a hacer todo tipo de castings con la ilusión de ser elegido para un gran papel.

El primer papel de Arón Piper fue en la película Maktub en el 2011, donde tenía tan solo 14 años. Y a pesar de que fue un personaje secundario, este le abrió las puertas para lo que vendría después. Tres años más tarde se sumó a dos cortometrajes: Fracaso escolar y Only When I Have Nothing to Eat.

Fue en el 2015 cuando le llegó la primera gran oportunidad en su carrera al participar de la película 15 años y un día, la cual recibió varias nominaciones a grandes premios y recibió cuatro estatuillas en el Festival de Málaga de cine español.

Su primera experiencia en el mundo de la televisión fue en el 2016 en la serie española Centro médico donde apareció en dos capítulos distintos interpretando personajes diferentes. Dos años después le llegaría la oportunidad de su carrera con Élite, proyecto que lo hizo crecer no solo actoralmente sino también en otros niveles profesionales.

“Es algo que sigo alucinando y mi entorno también. Mis colegas, mi familia, porque es una barbaridad. Hace poco fui a ver a mis padres a Asturias, estuve dando un paseo por los acantilados con mi padre y hablamos de esto. Lo que te da una campaña es lo que gana un trabajador normal en cinco años de trabajo”, confesó Arón Piper al analizar cómo su crecimiento le cambió la vida.

Arón Piper está muy enfocado en su carrera.

Desde Élite no ha parado ni un minuto, actualmente está focalizado en su carrera como actor y también se ha sumergido en el mundo de la música donde también ha sido muy bien recibido.

¿En qué proyecto conociste a Arón Piper?