Qué es de la vida de la cantante Mýa

Mýa nació y se crió en Washington DC. Su álbum debut homónimo fue lanzado en abril de 1998 por Interscope Records. En ese entonces, consiguió un gran éxito vendiendo más de un millón de copias destacándose con el sencillo "It's All About Me" junto a Sisqo. Te contamos qué es de su vida.

Mýa Marie Harrison es su verdadero nombre, pero profesionalmente es mucho más conocida como Mýa. Actualmente, tiene 42 años y es cantante, compositora, productora discográfica y actriz estadounidense.

A finales de los años 90 fue considerada la cuarta princesa del R&B después de las famosas Aaliyah, Brandy y Monica. Ella misma en una oportunidad ha contado que sus influencias musicales han sido los cantantes Sade, Janet Jackson, Michael Jackson, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Prince, Chaka Khan, Minnie Riperton y Madonna.

Además de que desde pequeña ha demostrado su talento para cantar, también lo hizo en el baile. Precisamente, fueron los videos de Janet y Michael Jackson los que la inspiraron a convertirse en una bailarina. Con los años ha conseguido grandes colaboraciones con diferentes artistas como Christina Aguilera, Pink y Lil Kim, entre otros.

Así es que ha conseguido ganar su primer premio Grammy por su interpretación de "Lady Marmalade" en el 2001. Luego la decisión de ser una artista independiente la hizo sufrir un descenso en su popularidad en los Estados Unidos.

Sin embargo, recibió un contrato para grabar con Manhattan Recordings, una discográfica que reside en Japón. Bajo ese sello grabó el álbum que se lanzó exclusivamente en Japón, Sugar & Spice. Todo ello fue en 2008 hasta su álbum K.I.S.S. en 2011.

Desaparecida de la faz de la tierra

La propia Mýa en una oportunidad explicó por qué muchos pueden pensar que ha desaparecido de la faz de la Tierra, y es que simplemente fue porque estaba muy ocupada. También dijo que no le ha interesado jamás "dar publicidad a todo", aunque sí ha hecho apariciones ocasionales en televisión.

"Vivo una vida bastante discreta, pero estoy muy detrás de escena", dijo y agregó: "Mi tiempo se consume bastante con el manejo de toda la logística y el administrador y el papeleo". Probablemente muchos crean que quedó atrapada en el pasado, pero ella fue muy contundente al momento de decir que se siente muy a gusto siendo solitaria.

Durante la misma entrevista afirmó: "Me ha llevado mucho tiempo evolucionar hasta convertirme en la mujer que soy hoy. Y no me importa estar solo conmigo".

Qué es de su vida

Lo último que se dio a conocer de la vida de la cantante Mýa es que iba a aparecer en la serie Mercy, el drama médico de la cadena NBC. Allí le dio vida a una cantante y compositora cuyo padre de 80 años estaba a punto de morir en el hospital.

Hoy se puede decir que Mýa es casi una desconocida en muchos lados, aunque hay que admitir que en Estados Unidos tuvo su momento de gloria y fue precisamente a mediados de los 90 cuando consiguió varios éxitos musicales. Mya y su vida privada alejada de los flashes de una celebridad

En los últimos tiempos se la ha visto más en televisión. Incluso, la última vez fue cuando participó en el Mira quien baila americano. Luego se anunció que sacaría un nuevo disco con “Space and Time” su nuevo y maravilloso single.

En el 2018 lanzó su último disco, TKO, y eso resumiría que hasta la fecha la cantante ha lanzado al mercado 8 álbumes en total. En lo que respecta a su vida personal nunca ha querido contar demasiado, más bien se podría decir que ha sido muy reservada. No tiene hijos ni pareja, al menos es algo que se desconoce públicamente. Ahora se encuentra muy feliz en su espacio propio y siendo su propia jefa.

Su enfoque de vida poco ortodoxo —por ser una celebridad— es de una naturaleza evasiva y eso significa que quienes quieran más de Mýa en sus vidas probablemente tengan que salir a buscarla.

¿Cuál de las canciones de Mýa es tu preferida?