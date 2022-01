Las instantáneas de Jimena Barón a orillas de la piscina que la coronan como nueva reina de Instagram

En su cuenta personal de Instagram, la cantante Jimena Barón mostró una foto muy sensual en la que aparece de espalda y se pueden observar algunos tatuajes que tiene. En la imagen, la artista también compartió un comentario que le hizo una seguidora.

Mientras Jimena Barón disfruta de algunos días en Nordelta junto a su hijo, Morrisón "Momo" Osvaldo, Jimena Barón se divierte compartiendo anécdotas a través de sus historias de Instagram. "¿La letra china qué significa?", preguntó una fan. Y la hilarante respuesta de la cantante fue: "Me dijo el tatuador que era 'dulzura', pero una amiga china cuando viví en Nueva Zelanda me dijo que significa postres. Tengo tatuado postres en el culo".

Por otro lado el Tucu López, ex de Jimena Barón, que por estos días está conduciendo junto a Julieta Prandi el programa “Es por Ahí”, un matutino que se difunde por la pantalla del canal América todas las mañanas de 11 a 13.30 horas, reaccionó ante la pregunta de si le molesta que le canten temas de Jimena Barón: "No lo bailo porque no sé bailar", respondió el conductor.

“¿Qué te pasa cuando escuchás un tema de Jimena Barón?”, le preguntó sin filtros Guido Záffora en la emisión de América al locutor, quien respondió: “La Cobra me parece un temazo, es pegadizo”.

“¿No te jode eso? ¿Lo bailás? ¿Te gritan cosas en la calle?”, continuó indagando el periodista y Tucu López contestó: “¡No, qué me va a joder! No lo bailo porque no sé bailar. Todo lo que es pasado está en ese orden y tengo la mejor del mundo, Jimena Barón es una gran artista. Me parece que este tema es un temazo”, sentenció el conductor.

Imagen: Instagram Jimena Barón

En su cuenta de Instagram, Jimena Barón acostumbra compartir imágenes de su vida cotidiana, en la plataforma publicó unas fotografías de ella junto a su hijo, en el cual este le escribía un tierno mensaje de amor junto a un corazón que decía: "Sos la mejor del universo entero. Te amo de tu hijo Momo".