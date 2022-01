Así se dio el mítico regreso de Willem Dafoe en la película de "Spider Man, sin camino a casa"

William James, conocido como Willem Dafoe es un actor estadounidense de cine y teatro, coproductor y miembro fundador de la compañía teatral The Wooster Group. Teniendo en cuenta que tuvo muchas obras nominadas Al Óscar, le prestó su voz a personajes de Fantastic Mr. Fox, Buscando a Nemo, a Nathan Dawkins en el videojuego Beyond: Two Souls. en este último también se utilizó su rostro para la caracterización del personaje y se utilizó su voz en el juego de Twelve Minutes.

Uno de los personajes que más gustaron de la saga “Spider Man, sin camino a casa” de Marvel fue el papel del “Duende Verde” protagonizado por Wlillem Dafoe. Junto con el personaje del “Doctor Octopus”, interpretado por Alfred Molina, ambos fueron tenidos en cuenta desde un comienzo tanto por el director como por el productor de la película.

Willem Dafoe expresó: “Una de las cosas que le dije a Jhon y Amy; -productor y director de la película respectivamente- fue que no quería solamente aparecer de repente, como un cameo o como solo un relleno”. Es bien sabido que el actor se involucra enormemente con los trabajos que realiza, este es el caso en "Spider Man, sin camino a casa" .

El profesionalismo que caracteriza a Wilem Dafoe, actor de 66 años, y su disposición para involucrarse en sus papeles al cien por ciento, hizo que los productores lo incluyeran nuevamente en la última reseña de "Spider Man, sin regreso a casa". Por ello a la hora de hacer maniobras y escenas de acción no quiso doble de riesgo.

Imagen: DEPOR

Ante eso Willem Dafoe declaró: “Hacer esas actividades físicas era muy importante para mi, quería hacer la acción porque eso es lo divertido del personaje” comentó el actor. No cabe duda que los fans de “Spider Man sin camino a casa”, están muy agradecidos con Marvel Studios por incluir al duende verde en la película protagonizada por Tom Holland.