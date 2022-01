Romina Malaspina aprovecha su escapada a Punta del Este y se lleva todas las miradas de Instagram

Romina Malaspina, ex conductora de televisión, modelo e influencer es una de las personas más atractivas del país y con su esbelta figura les demuestra a todos cómo mantiene activa su belleza. En su cuenta de Instagram, hace suspirar a sus miles de seguidores a través de sus posteos subidos de tono.

La joven de 27 años, oriunda de Mar del Plata, participó del reality Gran Hermano en el año 2015 y también fue tapa de la revista Playboy Argentina. Luego, en 2016 formó parte de ‘Morfi, todos a la mesa’ y ‘La jaula de la moda’. La modelo continuó durante años posteriores formando parte de diversos proyectos hasta llegar a la televisión, aunque haya anunciado su alejamiento por completo de la misma en el 2021.

Su incursión en la televisión fue en junio del 2020, donde le tocó conducir dos programas de información en Canal 26 con ’13 noticias’ y ‘Fin de semana’. Por su labor periodística, Malaspina fue premiada como mejor periodista del año en la gala de los Premios Lating Plug. Además de aparecer en la pantalla chica, lanzó su carrera como cantante bajo el seudónimo de ‘Ru$$ha’ donde en marzo publicó su primer corte.

Sin embargo, Malaspina se dio cuenta que el periodismo no era lo suyo y abandonó la profesión para dedicarse a lo artístico. Es por eso que se dedicó a su carrera como DJ y cantante, pero días atrás, la ex presentadora de televisión, fue noticia por su extravagante look como ‘Jessica Rabbit’.

Fuente; Instagram Romina Malaspina

Actualmente, la modelo se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Punta del Este donde además recibió el año. A cada evento que asiste Romina Malaspina, se encarga de demostrar y de resaltar su outfit. En su última publicación de Instagram, Malaspina luce un sensual top y resaltando su bella figura. El posteo alcanzó los 97 mil likes.