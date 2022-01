Luisana Lopilato demuestra por qué es una de las mujeres más hermosas del mundo

Luisana Lopilato, actriz y modelo de 34 años, hace años está radicada fuera del país junto al cantante canadiense Michael Bublé con quien tiene tres bellos hijos. En 2011 confirmó y selló su matrimonio con el cantante. Sin embargo, en sus redes sociales se mantiene activa y demuestra por qué es una de las mujeres más bellas del mundo.

La actriz, ex Chiquititas, Rebelde Way y Casados con hijos, entre otros, estuvo en nuestro país filmando una película. La grabación se llevó a cabo en Jujuy. A través de un video, Lopilato visitó las Salinas Grandes jujeñas y dijo: “Es increíble, parece que es nieve, es todo un piso blanco genial”. Durante loes meses de noviembre y diciembre, estuvo filmando la película ‘Pipa’ que se estrenará en Netflix y cuenta con la participación de Inés Estevez, Mauricio Panigua, Malena Narvay y un gran elenco.

Si crees que sabes todo de la actriz argentina, te aseguro que hay cinco cosas que desconoces de Lopilato. La primera es que no desayuna apenas se levanta donde solo se toma un café para tener energía y el verdadero desayuno lo hace dos horas después. Su serie favorita es ‘Todo en 90 días’ la cual mira en su tiempo libre, aseguró que el lunar que tiene en el mentón es de verdad y no un truco, confesó que no entrena todos los días y lo hace entre dos o cuatro veces por semana. La última curiosidad es que su salida preferida con su esposo es ir a hacerse masajes en los pies.

Por otro lado, Michael Bublé reveló algunos conflictos que tiene con Luisana Lopilato. El cantante canadiense se sinceró sobre su falta de orden en la casa y que le cuesta ponerle límite a sus hijos. Pero, que su relación con su esposa es muy buena y están muy felices con sus tres hijos.

En su último posteo de Instagram, Lopilato hizo un sensual posteo donde se la ve cubriéndose su rostro con una red y utilizando guantes rojos. La publicación alcanzó los 92 mil likes y acaparó la mirada de todos sus fanáticos desplegados en todo el mundo.