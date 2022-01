Aquí vive Angélica Rivera en la actualidad

De la vida de Angélica Rivera se sabe poco desde que se divorció, hace dos años, del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto. En ese momento, decidió cerrar por completo su cuenta de Instagram y alejarse de todos los medios de comunicación, desapareciendo por completo de todos lados, casi sin dejar rastro.

En abril del año pasado, reapareció indirectamente en Instagram cuando su amigo y periodista, Gustavo Adolfo Infante, compartió una foto de ellos dos disfrutando de una cena juntos, la cual acompañó con el siguiente texto: “Que padre verte Angelita querida. Un abrazo afectuoso”.

Más frecuentemente podemos ver imágenes de ella junto a sus hijas, Sofía, Fernanda y Regina Castro, en las cuentas personales de cada una de ellas. Si bien no suelen subir muchas fotos al lado de su madre, cada tanto sorprende compartiendo algún momento juntas, lo que nos da un pequeño vistazo de lo que está haciendo de su vida.

¿En dónde vive Angélica Rivera?

Actualmente, Angélica Rivera vive en California, Estados Unidos. En donde lleva una vida de muy bajo perfil, intentando pasar lo más desapercibida posible. En su día a día comparte con sus hijas, que también viven en ese país, y con algunos amigos, como Cynthia Klitbo, quien compartió una foto en la que se las puede ver juntas con Aylin Mujíca, celebrando 27 años de amistad desde la grabación de “La Dueña”.

Si bien, por el momento se mantiene alejada de las cámaras y los medios, ella comentó, antes de retirarse, que se estaba preparando para pronto volver a actuar en alguna telenovela.

“Yo creo que pronto podrá regresar ella a trabajar, si yo tuviera en mis manos un personaje, una historia adecuados para ella, no dudaría en invitarla, no dudaría, la verdad sería algo que me daría mucho gusto, es una mujer que tiene mucho talento y yo espero que pronto regrese, no tiene que ser conmigo, yo creo que pronto tendrá un proyecto que valga la pena para ella y que lo pueda realizar”, dijo “El güero” Castro, productor y ex esposo de Angélica.

Habrá que seguir esperando para ver si este año finalmente es el elegido para que Angélica Rivera haga su gran regreso a la televisión o si, por el contrario, prefiere seguir en el anonimato como lo viene haciendo hasta ahora. ¿Tú qué crees?