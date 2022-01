Tacaño: Luis Miguel no pasa la manutención a sus hijos con Aracely Arámbula ¿Por qué?

Luis Miguel cantante y productor musical mexicano, sin dudas es un exitoso artista que gana grandes cantidades de dinero. Debido a ello el hecho de que no les pase la manutención a sus hijos sorprende a todos sus fans. El cantante es considerado como uno de los artistas más grandes y exitosos de América Latina por su amplia gama de estilos musicales. El productor ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Desde 2005 hasta principios de 2009, Luis Miguel fue pareja de Aracely Arámbula, con quien tuvo dos hijos: Miguel en 2007, y Daniel en 2008. Por su parte Arámbula es una actriz y cantante mexicana, quien inició su carrera con pequeñas participaciones en las telenovelas. No obstante la actriz creció en la industria, logrando interpretar grandes personajes como Altagracia Sandoval, "La Doña" en la producción de Telemundo “La Doña”.

Recientemente Luis Miguel ha sido muy criticado por no pasar la manutención correspondiente a sus hijos Daniel y Miguel. Sin embargo al parecer el cantante tendría una razón para ello y esto fue revelado durante el análisis de la bioserie del productor. El análisis fue realizado por Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera, Shanik Berman, Chucho Gallejos y Víctor Hugo Sánchez durante el programa de “De Primera Mano”.

Es así que los periodistas descubrieron por qué LuisMi no da un peso a sus hijos con Aracely Arámbula a pesar de tener una gran fortuna en el banco. Sobre ello los periodistas dijeron: “Es el reflejo de lo que aprendió y no aprendió a ser un padre”, argumentó Víctor; a lo que Shanik respondió: “Su papá lo dejaba tomar malteadas cuando tenía millones de dólares de Luis Miguel, cuando era chiquito”. Sánchez finalmente afirmó: “Es fácil replicar y no salirse del patrón y justificar que pero eso no era buen padre: ‘es que es lo que viví”.

Imagen: Futbol, Radio Fórmula

En abril del 2021, Aracely Arámbula inició una estrategia para que Luis Miguel cumpliera con sus obligaciones, ya que no realiza el pago de la manutención de Daniel y Miguel. Increíblemente el abogado del cantante argumentó que la suma de dinero que pedía la actriz era bastante elevada, por lo que no había forma de pagar esa suma de dinero en aquel momento.