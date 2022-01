Bellísima: Carmen Villalobos demuestra toda su elegancia en Instagram

La exitosa actriz colombiana Carmen Villalobos sorprendió a todos hace apenas una semana cuando en vísperas de año nuevo compartió en su cuenta oficial de Instagram su gran cambio de look cuando paso de un estilo carré rubio a pelo largo castaño. Decidió volver a los tonos oscuros y cambiar radicalmente la apariencia de su cabello. Sus seguidores encantados la llenaron de elogios. Hoy compartió en un post una producción de fotos donde se la ve muy elegante en un vestido entallado, aterciopelado que le queda como anillo al dedo.

La barranquillera es muy popular y querida por el público, tiene nada más ni nada menos que 18 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y cada publicación o historia que comparte siempre da que hablar, ya que sus fans son fieles y la llenan de comentarios y halagos sobre su belleza.

Carmen es muy activa en las redes sociales y comparte postales y videos de su vida casi a diario. Y no es para menos, tiene mucha gente pendiente de sus movimientos y la actriz mima a sus seguidores publicando divertidos videos y fotos. Así fue el caso la semana pasada cuando decidió cambiar radicalmente su look de rubia a castaña para recibir el 2022 renovada.

Al ritmo de su compatriota barranquillera, musicalizó su reel con “Girl like me” de Black Eyed Peas y Shakira y mostró su increíble cambio de rubia a morocha. “¡Gente, tengo que admitirlo... ¡Disfruté mucho ser rubia! Pero en vísperas de un nuevo año, es el momento de abrirse a nuevas aventuras y posibilidades... ¿Qué les parece mi nuevo look? ¡A mí me encanta! Dijo Carmen Villalobos en el pie del video.

Fuente: Instagram Carmen Villalobos

Hoy luego de una semana publicó unas hermosas fotos donde se la ve a la vanguardia de la moda 2022. Luciendo su nuevo color de pelo castaño, y con estilo peinado hacia atrás efecto mojado; podemos ver a Carmen en un entallado vestido de terciopelo con hombreras y escote pronunciado, en uno de los colores que será tendencia en este año que recién comienza, el color verde; mas específicamente en tonalidades bien fuertes y definidas, como también lo serán el magenta, naranja, rojo o amarillo. Luego la actriz accesorió muy bien su atuendo con detalles en tonos dorados cobrizos que le dan el toque cálido que propone el vestido aterciopelado. Como era de esperarse sus fans ya la llenaron de elogios en sus comentarios y apenas un par de horas de publicadas las fotos, ya tiene más de 100 mil likes. Siempre actualizada y moderna Villalobos ya está en la última ola de la moda e impondrá tendencia como nos tiene acostumbrados.