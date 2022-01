Batido verde detox, disfruta al máximo esta combinación de frutas y verduras

Existen miles de combinaciones a la hora de hacer un batido, hoy elegimos combinar las espinacas, el kiwi y la manzana tener un plus de vitamina C puedes añadirle zumo de naranja natural. Si bien el kiwi también contiene vitamina C, por otro lado aporta fibra, calcio, hierro, magnesio, potasio, zinc, vitamina C.

Las manzanas son ideales para consumir, ya que nos aporta lavonoides y polifenoles, también es rica en antioxidantes. Las manzanas también contienen vitaminas del grupo B, vitamina C ,fósforo, potasio y calcio. La espinaca, contiene muy pocas calorías, es rica en fibra y en vitaminas: A, B1, B2, C y K; contiene calcio, fósforo, hierro, ácido fólico, magnesio, zinc y betacarotenos. Con esta combinación, una receta ¡súper fresca y saludble!

Ph Pexels

Ingredientes por persona:

1 kiwi

un puñado de espinaca fresca y limpia

1 manzana verde

Un batido verde ¡exquisito!

Ph Pexels

Procedimiento:

Tomamos una licuadora, colocamos las espinacas limpias, el kiwi pelado y la manzana pelada. Procesamos a gusto con media taza de agua y si gustas hielo.

Si quieres endulzar puedes agregarle un poco de azúcar o miel. Que disfrutes de este rico y sano batido.

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com Te contestaremos a la brevedad!