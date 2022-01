Yanet García alborotó Instagram con su belleza

Desde 2015, Yanet García derrite las pantallas televisivas cuando arribo como “La chica del clima” a Gente Regia por Televisa, desde entonces su notoriedad y popularidad en redes tomo vuelo y se convirtió en una celebrity de las más seguidas en redes sociales y una modelo que siempre está en boca de todos. Como nos tiene acostumbrados dejó a sus seguidores encantados con su ultimo posteo en su cuenta oficial de Instagram donde se la ve muy sensual en ropa interior.

Yanet García nos deleita a todos cuando comparte postales de su vida en su cuenta de Instagram y desde hace un tiempo sorprendió a todos cuando hizo público el anuncio que tenía una cuenta en la red social Only Fans, una app donde las personas suben fotos y videos en ropa interior o desnudos y el usuario, por una suma de dinero, puede acceder a ellas sin censura y en exclusiva. Allí no es la primera de las celebridades que tiene una cuenta pero si es una de las que más activa mantiene su perfil y lo promociona a menudo en su perfil oficial.

La modelo que no tiene complejos con su cuerpo explota al máximo su figura, y es que no solo es una profesional como presentadora del clima donde se la ve trabajar con dedicación y disciplina, sino que también es la figura de campaña de grandes marcas como Victoria’s Secret; a la que le modela algunos de sus diseños en la promoción de su cuenta de Only Fans y también modela el cabello para reconocidos peluqueros del jet set mexicano entre tantos otros productos que Yanet promociona para grandes marcas.

En su última publicación en la red de la camarita, Yanet García compartió una foto en blanco y negro, que al título de “What’s yours will find you” (Lo que es para ti te encuentra) se la luciendo un body de encaje donde puede distinguirse su curvilínea figura muy sugerente acompañada de una mirada calma a la vez que acaricia su pelo de manera delicada e ingenua.

Fuente: Instagram Yanet García

Yanet García “la chica del clima más sexy del mundo” como la apodan algunos, no deja de crecer desde hace 7 años cuando comenzó su carrera y desde entonces nos deleita con sus grandes producciones de fotos, compartiéndonos su belleza y demostrando que se puede ser hermosa y profesional a la vez que guapa y disfrutar de sus cualidades al máximo sin prejuicios ni inhibiciones.