La guerra continua: Eiza González le quita su puesto Belinda junto a Danna Paola

Eiza González actriz y cantante mexicana, últimamente es furor en las redes sociales ya que se ha apoderado de ellas. La artista logró gran reconocimiento internacional al interpretar a Santanico Pandemonium en la serie original de “El Rey Network” y Netflix “From Dusk till Dawn: The Series”, basada en la película del mismo nombre. González hizo su debut cinematográfico en la cinta de acción “Baby Driver”, junto a Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James y Jamie Foxx.

Por su parte Belinda es una cantante y actriz española, quien comenzó a actuar de niña, cuando tenía solo diez años, en papeles de programas de televisión. Durante su primera década en la industria pop mexicana, Belinda se convirtió en una figura prominente de la música pop latina y de la cultura popular, con una vida personal muy publicitada, lo que la llevó a ser considerada “La princesa del pop latino”.

No obstante la princesa parece haber sido destronada por Eiza González y Danna Paola con quienes ya tiene cierta rivalidad. Recordemos que Belinda causó una de las polémicas más recordadas del 2021 cuando lució el mismo look que Danna Paola. Por otro lado, la española cantante es recordada por no tener una buena relación con González.

Belinda, por años, fue la embajadora de la de joyería “TOUS”, debido a su fama y popularidad. No obstante, Danna Pola y Eiza González se encuentran en el punto más alto de sus carreras por lo que se han convertido en la imagen de marcas de lujo de talla internacional superando a Belinda.

Imagen: El Heraldo

Eiza González, en el primer trimestre de 2021, se convirtió en el primer rostro mexicano para el perfume de “Luis Vuitton ‘On The Beach’", lo que marcó un significativo avance en su carrera. La actriz también se unió a “Bvlgari” siendo la nueva embajadora para Norteamérica. "El audaz glamour, gran talento y proyección internacional de Eiza conecta naturalmente al ADN de Bvlgari”, dijo entonces Daniel Paltridge, presidente de "Bvlgari Norteamérica". Por su parte, Danna Paola se convirtió en la cara de la marca deportiva “Puma” y en la embajadora de “Fendi”.