Prepárate para ver a Cecilia Bolocco hoy sin maquillaje

Cecilia Bolocco siempre dio mucho de qué hablar. La modelo chilena se hizo conocida mundialmente en 1987, cuando logró coronarse como Miss Universo. Desde aquel entonces, nadie se olvidó de ella.

Como era de esperar, logró cautivar al público con muchos de sus atributos. Además de ser una mujer muy simpática e inteligente, también se destacó por su increíble belleza y su esbelta figura. Así, no paró de robarse los suspiros de todas las personas a las que conocía.

Tras su paso por el famoso certamen de belleza, la chilena formó parte de múltiples programas que fueron grabados en Estados Unidos y México. Entre ellos se destacaron Viva el lunes y La noche de Cecilia.

Además de destacarse como reina de belleza y como presentadora de televisión, también tuvo la oportunidad de debutar como actriz. Asimismo, encontró el amor con el expresidente argentino Carlos Menem, con quien formó una familia y se divorció en 2007.

Fuente: Telemundo

Así luce Cecilia Bolocco sin maquillaje?

Sin lugar a dudas, la vida de Cecilia Bolocco protagonizó grandes momentos y también algunos que estuvieron bajo la mirada de los espectadores. Todo esto provocó que se convirtiera en una importante e inolvidable celebridad.

Con el paso del tiempo, la modelo decidió enfocarse más en sus redes sociales y prefiere compartir su día a día con sus seguidores. De esta manera, comparte imágenes junto a su hijo Máximo Menem y también de los elegantes atuendos que utiliza.

Asimismo, también realiza divertidos lives donde comparte anécdotas, tips sobre belleza o también riquísimas recetas de cocina. No caben dudas de que la chilena quiere ser auténtica y mostrarse tal como es. Por esta razón, no tiene miedo a lucir sin maquillaje.

?Actualmente, la ex reina de belleza tiene 56 años y luce más bella que nunca. En la mayoría de sus fotografías, Cecilia Bolocco prefiere mostrarse sin maquillaje y no teme que el mundo vea cómo luce realmente.

Sin lugar a dudas, ¡está divina! La presentadora de televisión aún luce su cabellera rubia, la cual es bastante larga y se mantiene lacia. Además, su figura esbelta se mantiene y no teme a lucir prendas que marquen sus curvas.

De esta manera, la chilena emite un mensaje que es importante y con el cual busca llegar a todas sus seguidoras. Para ella es importante no tenerle miedo al qué dirán y mostrarse tal cual somos. La edad no es impedimento de lucir bella y libre.

Hace tres semanas atrás, Cecilia Bolocco realizó un video en vivo en Instagram donde mostró sus nuevos emprendimientos. Así, compartió un primer vistazo de las prendas, accesorios y perfumes que puso a la venta en Falabella.

Para que sus seguidores tuvieran un primer vistazo a estas prendas, la ex reina de belleza no tuvo miedo a desfilarlas frente a las cámaras. No caben dudas que aún tiene talento para ser modelo y para robarse todas las miradas.

Sin embargo, su fotografía más exitosa y que se robó todos los halagos de sus seguidores fue publicada el 11 de diciembre de 2021. Aunque no es la primera vez que se muestra sin maquillaje, esta imagen se destacó del resto por mostrar su simplicidad y su hermosura. Fuente: Instagram - ceciliabolocco

En dicha fotografía, se puede ver a Cecilia Bolocco recostada con su cabellera suelta y con una inmensa sonrisa en su rostro. Al estar sin maquillaje, se puede ver su belleza natural y que es una mujer adulta que abraza los años con mucho amor.

"¿Cómo están mis queridos? Espero que descansando y disfrutando de un buen fin de semana", escribió la modelo. Además de contarle a sus seguidores qué estaba haciendo y de invitarlos a un live de Instagram, también se mostró feliz y auténtica.

¿Qué opinas de estas fotografías de Cecilia Bolocco sin maquillaje?