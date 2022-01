En Nordelta con muchos grados de calor Florencia Peña se zambulle en el agua

María Florencia Peña, nación en Pinamar un 7de noviembre de 1974, ella es actriz, conductora y empresaria argentina, conocida simplemente como Florencia Peña. Por su larga trayectoria en la actuación Florencia Peña ha recibido premios tales como tres Martín Fierro (2003, 2004 y 2005) por sus actuaciones en "La niñera" y "Casados con Hijos" respectivamente, además también cuenta con tres Premios ACE (2007 2009 y 2010), un Premio Estrella de Mar, un Premio Konex (2011) y dos Premios Carlos (2012 y 2015). Desde 2020, es la conductora del programa "Flor de equipo", emitido por Telefe.

Por estas horas ha compartido algunas imágenes a su cuenta de Instagram en que puede vérsela con un bellísimo bikini blanco posando junto a su piscina. Mostrando su escultural figura que mantiene a base de un entrenamiento diario, mismo que realiza en el gimnasio de su casa donde hemos podido verla por sus posteos en Instagram realizando sus rutinas y de una alimentación balanceada.

Florencia Peña dejó plantada a una figura de Telefe a pocos minutos de una fiesta de Navidad que organizó todo el equipo del programa Flor de equipo, el exitoso ciclo que se emite de lunes a viernes de 10.30 a 13 horas. El compañero de trabajo de la actriz decidió exponerlo en un programa de radio.

La persona que realizó el descargo es nada menos que Marcelo Polino, que detalló una anécdota insólita que le ocurrió mientras se dirigía al hogar de Florencia Peña, para formar parte de un lindo momento junto con el resto del equipo de trabajo del programa matutino.

El panelista de "Flor de equipo" se sinceró en Polino auténtico (Radio Mitre, AM 790) y reveló lo insólito que le ocurrió en la jornada navideña: “Yo esta semana fui a cenar con Nacha Guevara y, cuando terminamos, le pregunté si no me quería acompañar a la casa de Florencia Peña en Palermo porque era la fiesta de fin de año del programa”.

Además, el panelista y especialista en espectáculos resaltó que no recordaba "bien la dirección", por lo que empezó a llamar a Peña. "Y, como no me contestaba, le escribí a Sebastián, su mano derecha. Ahora... ¡Lo que me contestó no me lo esperaba!”. Es por ello que Polino contó: "Yo ya estaba a tres cuadras de la casa de Florencia Pena, serían las doce de la noche, no era tan tarde. Y su asistente me dice 'Mejor no vengas, volvete, porque ya queda poca gente. Así que, como estábamos, ¡dimos la vuelta y la tuve que llevar a Nacha a la casa!”. El verdadero motivo parece ser que la relación entre Nacha Guevara y Florencia no está para nada bien.

Imagen: Instagram Florencia Peña

Lo cierto es que la actriz y conductora nunca realizó un comentario para aclarar la situación. Florencia Peña acostumbra a utilizar las redes sociales tanto Twitter como Instagram para estar en contacto permanente con sus seguidores, pero hasta ahora no ha hecho ningún descargo con respecto a los dichos de Polino.