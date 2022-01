Así debes entrenar a tu perro para que ya no salte sobre tus invitados

¿Por qué los cachorros saltan sobre la gente?. En realidad la respuesta es sencilla, lo hacen porque de esta forma llaman la atención de su dueño y además de esta forma expresan su emoción al verte. Es muy común ver este comportamiento en tu perro cuando son cachorros, algunos de ellos no controlan su emoción y pueden brincar de más, tirarte o incluso hacerse pipí de la emoción. En este caso te daremos algunas recomendaciones para controlar esta acción por medio de un entrenamiento adecuado.

Cómo detener este comportamiento: Al igual que con la mayoría de los problemas de comportamiento, prevenirlo y al mismo tiempo fomentar uno que sea positivo es un plan efectivo, por lo que te recomendamos el entrenamiento de tu perro desde cachorro. Plantear hábitos desde cachorros hace que tu perro aprenda comportamientos que mantendrá toda la vida, en esta etapa es más fácil entrenarlos, además de divertido. Recuerda que se necesita tener paciencia ya que en esta etapa es cuando son más extrovertidos y juguetones.

Practica con tu perro el sentarse. Haz que tu cachorro se siente por todas aquellas cosas que disfruta, desde el momento de comer, recibir caricias, abrirle una puerta hasta lanzarle un juguete. Pronto tu cachorro aprenderá por medio del entrenamiento que sentarse se asocia con todo lo bueno y esto le dará otra cosa que hacer en vez de saltar sobre las personas.

No premies el salto. Si acaricias, abrazas o respondes con entusiasmo cuando tu cachorro salta, él pensará que te gusta. Cuando tu cachorro salte, avanza hacia él y di "¡NO!" con voz firme. Si esto no funciona, considera alejarte del cachorro. Cada vez que él salta sobre ti o hace movimientos como si estuviera a punto de saltar, dile ¡NO! y muévete en la dirección opuesta. Hagas lo que hagas, no lo alabes después de que salte, sino hasta que se haya sentado, esta forma de entrenamiento hará que tu perro con el tiempo logre comprender que no debe saltar sobre nadie, ni siquiera sobre ti .

Prémialo cuando lo hace bien. Si tu perro reposa tranquilo en el suelo, dale un premio de inmediato y felicítalo con calma. Ahora dirígelo a "sentarse" y recompénsalo nuevamente con una caricia u otro premio. Si no responde y sigue brincando, ignóralo hasta que lo haga y luego recompénsalo de inmediato. Puede que tengas que practicar este tipo de entrenamiento varias veces para que él entienda que no está permitido saltar.

Imagen: Mascotas Perro y Gatos

Cuando tu perro le salta a la gente es un comportamiento inapropiado e incluso peligroso. Haz que cada enseñanza sea una anécdota. Sé constante con el entrenamiento y en menos de los que piensas, tu mascota sobresaldrá de los demás y presumirás una educación envidiable.