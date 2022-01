El motivo por el que Bradley Cooper casi deja la actuación

La Covid-19 generó muchas emociones y autoanálisis en todas las personas, y las celebridades no fueron la excepción. Una de ellas fue Bradley Cooper, quien confesó recientemente que quiso dejar la actuación en el 2020, pero un productor le hizo cambiar de opinión y lo salvó de su huida del cine.

Hace pocos días se conoció la separación de Jason Momoa y Lisa Bonet, quienes revelaron que la pandemia los cambió y decidieron seguir sus vidas por separado. De a poco, muchos actores de Hollywood revelan las consecuencias que les generó estos últimos dos años, la cual afectó a gran parte de la población mundial.

¿Por qué Bradley Cooper casi deja la actuación?

El actor de 47 años contó, en una conversación con su colega Mahershala Ali, que estuvo sumergido en una crisis existencial que lo impulsó a tomar la decisión de dejar la actuación. La pandemia lo desmotivó y le quitó la pasión por su profesión, en la que cosechó éxitos como "¿Qué pasó ayer?" y "Nace una estrella".

La persona que lo ayudó a salir de esto fue el director Paul Thomas Anderson, quien le ofreció interpretar a Jon Peters en "Licorice pizza" (2021), una comedia romántica en la que también trabajan Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits y Benny Safdie. La película fue un completo éxito y recibió muchos premios, entre ellos, cuatro nominaciones a los Globos de Oro.

“La razón por la que no dejé la actuación es Paul Thomas Anderson. Cuando me llamó y me dijo que quizá podría estar en su película… De verdad que hubiera hecho cualquier cosa en su película, aunque sólo fuera abrir una puerta. No quise perder esa oportunidad, era mi primera película una vez levantadas las restricciones más duras del Covid", explicó Bradley Cooper.

Durante el 2021 también lanzó la película de suspenso psicológico "El callejón de las almas perdidas" de Guillermo del Toro, donde trabajó junto a Cate Blanchett, Toni Collette, entre otros. El actor logró salir de su crisis y volver a trabajar de lo que verdaderamente ama, por lo que, sin duda, se lo volverá a ver en grandes películas como acostumbra.

Cabe recordar que Lady Gaga y Bradley Cooper protagonizaron la exitosa película "Nace una estrella", la cual fue nominada al Oscar. La cantante ha reconocido, en muchas oportunidades, que el actor no solamente es un excelente profesional, sino también un gran compañero que la ha ayudado a mejorar su performance y hasta hoy le sigue pidiendo consejos.

"Bradley verdaderamente creyó en mí para el papel de Ally Maine, y me dio fuerzas para hacerme con el personaje y llevar la banda sonora. Trabajé de forma muy estrecha con él en una película sobre música y músicos. Creo que el éxito de nuestra colaboración artística me ha traído hasta aquí. Llevo confiando en Bradley desde hace años y siempre he apreciado su apoyo y sus consejos", expresó.

¿La has visto?