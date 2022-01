El motivo por el que Shakira y Thalía nunca cantaron juntas

Una mala relación entre famosas no siempre tiene que ser un escándalo público. A veces, son los pequeños detalles los que dejan en evidencia que las cosas no están bien entre ellas. Así es el caso de Thalía y Shakira.

Thalía es una de esas celebridades que, según sus dichos, no quiere ir por el mismo camino que Shakira, ni siquiera en una situación hipotética. Si buscas “Thalia y Shakira” en YouTube, te saltarán varios videos en los que queda más que claro que la mexicana no comparte demasiado con la colombiana.

Una de las citas más evidentes data de 1998, cuando una joven del público le pidió Thalía, en un programa de TV de Brasil, su opinión sobre Shakira. “Ella es rockera, yo soy de la música pop”, dijo la intérprete de “Amor a la mexicana” sonriente y nerviosa, dando a entender que no le gustaba su trabajo.

J. Balvin y Shakira tampoco se llevan bien

Al parecer, las diferencias entre Shakira y Balvin, ambos nacidos en Colombia, no son tan claras como se las encargó mostrar Thalía en la televisión brasileña. Cabe destacar que ha sido el propio J. Balvin quien ha dejado claro que no hay buena química entre él y la pareja de Piqué.

Todo esto surgió en una entrevista virtual en la que participaron J. Balvin, Maluma y Los Black Eyed Peas hace algún tiempo. En algún momento, le preguntaron a Wilhelm, cantante de BEP, con cuál de los dos artistas que lo acompañaban (Maluma o Balvin) se había sentido más cómodo trabajando en colaboraciones.

El líder de la BEP respondió que había sido con Shakira y que se encontraba trabajando con ella. Casi en el mismo momento, Maluma comentó: “Esa es otra historia”.

Mientras los dos músicos respondían a la pregunta sin ningún tipo de problema, J. Balvin comenzó a reír a carcajadas ante las miradas confundidas de los demás. Y eso no cayó bien a los fans de Shakira.

Will.i.am dijo que Shakira era una persona muy organizada. Y con un poco de picardía, Balvin acotó: “Obtengo 100 y recibo 1. No sé, no sé, no he trabajado con ella”. Tras esta inesperada reacción, el mismísimo padre de Balvin tuvo que salir a la calle a pedir perdón por Shakira.

Finalmente, no quedó muy en claro qué es lo que los ha mantenido alejados a Shakira y Balvin, lo único que sí quedó en evidencia es que no se pueden ni ver.

¿Cuál crees que sea el motivo por el que Shakira no se lleva bien con Thalía y J. Balvin?