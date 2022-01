Sol Pérez y un llamativo video que cosechó cientos de comentarios en Instagram

Si hay alguien que siempre llama la atención es Sol Pérez, ya sea por sus dichos, por el contenido que sube a sus redes sociales o por los fabulosos conjuntos que elige para salir al aire en Canal 26. Hoy, decidió no hacer temporada teatral y quedarse en Buenos Aires descansando junto a su novio, Guido Mazzoni.

"Uno necesita vacaciones, laburé todo el año gracias a Dios, pero necesitaba el descansito. Este año decidí quedarme, no hacer temporada. No me veía con las ganas y energía para hacer teatro. Sentía que no tenía la energía puesta ahí y dije me quedo", señaló en una reciente entrevista.

Sobre la convivencia con su futuro esposo, contó: "Muy bien, disfrutando. Vivíamos juntos, no es de ahora, pero es una casa más grande. Cuando hay amor no importa donde. Dos de los 3 años fueron en pandemia".

Sol Pérez y Guido Mazzoni

Y acerca de su matrimonio, tema del que todos están hablando, indicó: "A mi suegra Adriana la amo con todo mi corazón. Ella quería que nos casemos en noviembre del 2022, pero yo prefiero en marzo del 2023. Este año no creo, imposible. ¡Primero tiene que llegar la propuesta!”.

En la virtualidad, Pérez es una de las figuras argentinas más activa en Instagram y recientemente compartió un video que cosechó cientos de comentarios. "Convertirse en la mejor versión de uno mismo, de eso se trata", redactó junto a las imágenes en las que se la ve entrenando en el gimnasio de su pareja.

"Totalmente de acuerdo con vos. Siempre ir en busca de nuestra mejor versión Sol", "El éxito es la suma del trabajo diario, a la larga se ven los resultados", "Sos muy genia", "Que hermosos entrenamientos... diosa indiscutible. Constancia y amar lo que se hace", "Y después dicen que es suerte o genética, es constancia y laburo día a día. Te felicito Sol" y "Sabias palabras", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.