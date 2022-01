Por qué Pamela Anderson le pidió el divorcio a su quinto marido tras un año de matrimonio

Cuando inició la cuarentena, Pamela Anderson optó por contratar a Dan Hayhurst, un guardaespaldas, por sentirse desprotegida en su hogar. Luego de pasar varias semanas juntos, surgió el amor entre ellos y sellaron su relación en diciembre del 2020 dando el gran sí en el altar. El broche de oro lo dieron en una emotiva ceremonia en nochebuena.

Sin embargo, lo que podría haber sido una grandiosa historia de amor, quedó en la nada. Ahora, la actriz y modelo estadounidense de 54 años solicitó el divorcio de su quinto marido por, tal como trascendió, considerarlo "un idiota, antipático y poco solidario".

Pamela Anderson y Dan Hayhurst

Una fuente cercana a la dupla, reconoció que, si bien todo era felicidad al inicio de la relación durante el aislamiento, con el paso del tiempo, comenzaron a salir a la luz asuntos que no fueron del agrado de la artista. "Llegaron a conocerse mejor y, al hacerlo, Pamela se dio cuenta de que Dan, de hecho, no es el indicado", manifestó un amigo de Anderson.

Y agregó: "Las cosas no son nada amistosas entre ellos en este momento porque ella decidió que no tenían nada en común. Él no la trató de la forma en que ella quería que la trataran".

Cuando comenzó el romance, la blonda se encontraba muy emocionada por salir con alguien anónimo para las cámaras y además que "podía cambiar una lamparita”. Todo indica que esto no fue suficiente para la ex conejita de Playboy y por ello, optó por abrirse camino a otros rumbos.