Hasta las lágrimas, Shaila Dúrcal no aguantó la emoción en La Voz Senior

Carmen Cuartero es una gran fan de Rocío Dúrcal y, al igual que a ella, es la música latina, en general, y mexicana, en particular, la que la apasiona. Estas letras y ritmos le han representado tanto en su vida que decidió conformar un grupo de mariachis que gestionó durante 10 años.

Durante la semifinal de La Voz Senior, y ante la presencia de Shaila Dúrcal, hija de la gran artista, la participante de 60 años no podía perderse la oportunidad de interpretar una de las canciones que formaban parte de su repertorio.

Así fue que Carmen Cuartero se subió al escenario de La Voz Senior para cantar “Sombras nada más” en un impecable vestido verde con el que parecía una verdadera diva de los escenarios.

Durante la presentación, los ojos de Shaila Dúrcal dejaron ver lo emocionada que estaba y fue la primera en aplaudir de pie.

“Carmen que ilusión me ha hecho verte y observar que has canalizado un poco a mi madre ahí. Me fascinó ver ese movimiento tan bonito que ella solía hacer. Qué bonito cantas, que hermosa voz, qué hermosa eres porque desprendes luz. Así que, de verdad, felicidades”, aseguró Shaila aún conmovida.

Carmen también aseguró sentirse emocionada al poder cantar frente a la hija de su amada Rocío Dúrcal: “No esperaba esta sorpresa tan enorme porque te puedes imaginar todo lo que te quiero, lo que he querido a tu familia desde siempre y ha sido muy grato”.

El momento no podía continuar de otra forma que con las dos mujeres fundiéndose en un abrazo. La imagen terminó con David Bustamante sumándose a las lágrimas mientras pedía que no se repitieran estas escenas ya que le hacían mostrar su gran sensibilidad.