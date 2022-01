Buenas prácticas y tips de adiestramiento canino para tener una vida sana con tu mascota

Educa a tu perro de manera simple y divertida. Los cachorros cuentan con un periodo de atención más corto, no te asustes, es normal. Tenlo en cuenta para que sea más fácil este proceso de adiestramiento.

Sé paciente y decidido. Al tener un periodo de atención muy corto, los cachorros se desconcentran y se distraen por lo que les cuesta un poco el adiestramiento, es por lo que necesitas tener paciencia y mucho cariño. Elogia y recompensa a tu perro siempre que te haga caso. Esto ayuda mucho en su adiestramiento, ya que él lo relaciona con tener premios y se crearán hábitos.

Presenta a tu perro a otras personas y mascotas. La socialización es fundamental para su adiestramiento. Sé constante. Háblale a tu cachorro en un tono de voz consistente, porque así reforzaras la coherencia de tus órdenes en el adiestramiento. Procura no cambiar, es por algo que llaman hábitos y rutinas.

Fórmula palabras sencillas. “Sentado”, “Quieto”, “Ven” “Aquí”, “Échate”, “Fuera”, “No” y “Buen Perro”. Compártelos con otros miembros de la familia, esto también ayuda a que practiquen un buen adiestramiento y tu cachorro lo escuche en más partes y no solo de ti.

Sé metódico. Define un horario de paseos, comidas, tiempo de juego y adiestramiento canino. Es bueno mantener las rutinas para que tu perro se acostumbre.

No te enojes con tu perro. La firmeza es la clave, recuerda demostrarle amor y cariño. Nunca lo castigues, ni recurras a la violencia. Evita gritarle, nunca serán una opción. Utiliza un tono de voz firme cuando tu perro no se porte como debiera todo esto ayudará a un mejor adiestramiento.

No intentes enseñarle muchas órdenes nuevas al mismo tiempo, esto puede confundir a tu cachorro e incluso saturar su mente. Es bueno ir despacio y con tiempo. No cambies las normas de tu adiestramiento canino sobre la marcha, ya que sólo conseguirás confundirlo. No retrases los premios o elogios. Tu perro necesita señales constantes para aprender.

Imagen: EcoDiario.es