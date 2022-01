Cinthia Fernández compartió un video en su cuenta de Instagram donde dejo ver toda su belleza

Cinthia Fenandez incursionó en los medios de comunicación cuando era muy joven y participó de Miss Match, un segmento que tenía Marcelo Tinelli en Showmatch. Luego de esa primera aparición comenzó a actuar en obras teatrales sobre todo en Carlos Paz.

Por estas horas Cinthia Fernandez ha subido un video a su cuenta de Instagram con una micro bikini en negro con sus bodes en animal print negros y blancos, dejando a todos sus seguidores maravillados con su figura. La panelista de "Los ángeles de la mañana" le ha dejado a sus seguidores imágenes de su tallado cuerpo el que entrena a diario.

Si hay algo por lo que se caracteriza Cinthia Fernandez es por su esculpida figura, ello se debe a una exigente rutina de gimnasia que practica a diario. La modelo mostró parte de su entrenamiento en su cuenta de Instagram y expresó que levanta hasta 90 kg para fortalecer glúteos.

En pie de foto del posteo de Cinthia Fernandez en Instagram ha escrito: “Hace una semana no entrenaba tenía que descargar . Así que mi ciela, ya sabes NO HAY MILAGROS ENTRENA y complementate con unas buenas proteínas al finalizar y te aseguro que en un mes vas a ver GRANDES CAMBIOS y LO MÁS IMPORTANTE , te vas a sentir mejor. No hay excusas, ni hay calor, PROBA Y DESPUÉS CONTAME”.

Imagen: Instagram Cinthia Fernadez

En pocos minutos el posteo de Instagram de Cinthia Fernandez cosechó miles de likes, cientos de halagos y de aplausos por la constancia para mantener su cuerpo en forma, por ello una seguidora escribió: “Na na na, ahora entiendo cómo tenés esa manzana, quién pudiera tener esa constancia... ¡Bravo!”, otra comentó: “Excelente. ¡Qué voluntad para hacer ejercicios!”, agregó otra junto a emojis de fueguitos.

Imagen: Instagram Cinthia Fernandez

Acá de dejamos el video que subió Cintia Fernandez a su cuenta de Instagram.