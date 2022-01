Los problemas de salud mental de Bella Hadid que la debilitan

Bella Hadid, la supermodelo de 25 años, reveló recientemente que, en el último tiempo, se encontró en una situación de salud mental incómoda que le provocaba muchas inseguridades. Para ella "salir de la casa y armar un atuendo, especialmente con la ansiedad de [los fotógrafos] estar afuera y todo eso”.

“En el último año, fue muy importante para mí aprender que incluso si la gente habla de mi estilo o si les gusta o no, no importa, porque es mi estilo”, continuó. “Cuando salgo de casa por la mañana, lo que pienso es: ¿Esto me hace feliz? ¿Me siento bien en esto y me siento cómoda?”.

La modelo de Victoria's Secret habló previamente sobre su salud mental a través de Instagram el año pasado, y reveló que ha sufrido depresión y ansiedad extrema durante la mayor parte de su vida adolescente y adulta.

“Mi ansiedad social fue algo que se fue apoderando de mí lentamente a medida que llegué a los veinte años”, escribió en ese momento Bella Hadid en su Instagram. “Se me hizo difícil salir sin tomar un trago para calmar mis nervios, lo que hizo que no quisiera salir en absoluto, así que estaba hibernando entre trabajos”.

Agregó: “Con una vida que está constantemente impulsando las pautas sociales, además de trabajar 13 horas al día, todos los días, sabía que esta no era una vida sostenible para mí”.

Bella Hadid también explicó por qué decidió en noviembre pasado publicar una serie de selfies de sí misma llorando.

“Tenía episodios realmente depresivos y mi mamá o mi médico me preguntaban cómo estaba y en lugar de tener que responder por mensaje de texto, simplemente les enviaba una foto”, confesó. “Fue lo más fácil para mí en ese momento porque nunca pude explicar cómo me sentía”.

“Simplemente, tenía un dolor mental y físico insoportable y debilitante, y no sabía por qué. Eso fue durante los últimos tres años”, reveló, y agregó que cuando publicó las fotos, fue “para asegurarse de que cualquiera que se sintiera así supiera que estaba bien sentirse así”.

Bella Hadid decidió comenzar a mostrar la realidad

Bella Hadid espera que sus seguidores sepan que, si bien las cosas se ven hermosas y perfectas en Instagram, "al final del día, todos estamos cortados por la misma tijera".

“Sentí que era bueno para mí poder decir mi verdad”, explicó. “Y en algún momento ya no pude publicar fotos bonitas. Estaba cansada”.

La supermodelo confesó tener días buenos y días malos, pero dijo que no se arrepiente de cuánto ha compartido en las redes sociales.

“Caminar afuera, poder recordar que hay tanta gente pasando por cosas y con patrones similares a los míos, me hace sentir mejor”, dijo. “No sé si eso no es lo que la gente quiere en Instagram, y está bien. No tengo que estar en Instagram para siempre. Siento que lo real es lo nuevo real, y eso es lo importante para mí”.

¿Qué mensaje le enviarías?