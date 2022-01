Antonio Orozco terminó muy arrepentido y le pidió disculpas a una participante de La Voz Senior

Carmen Carreter dio un verdadero espectáculo en el escenario de La Voz Senior. Su presentación inició con tanta fuerza que los couches no podía creer lo que escuchaban. David Bustamante ya había cerrado su equipo y fue el que se mostró más emocionado con este talento y sus actitudes así lo confirmaron.

Subido a su sillón arengó a Antonio Orozco a dar vuelta el suyo, pero no logró su objetivo. Mientras tanto, Carmen dejaba todo su rock al interpretar “Smoke on the wáter”, Deep Purple.

Ya cuando la canción llegó a su fin, la cara de Orozco demostraba que estaba arrepentido de no haberle dado al botón rojo a tiempo. Al conocer a la persona que se encontraba tras esa voz rockera, su lamento fue aún mayor.

Con 63 años, Carmen llegó desde Barcelona y contó que durante 20 años cantó profesionalmente muy ligada al rock, aunque también trabajo para publicidades y dibujos animados.

“Me gustaría decirte que yo creo que me he equivocado”, empezó diciendo el cantante catalán notablemente arrepentido. Luego sumó: “Quisiera pedirte que en la próxima edición te vuelvas a presentar porque vales mucho la pena”.

Carmen se mostró emocionada ante este desafío y aseguró que allí estará. “Con gusto porque me he quedado con todo el sabor en la boca”, aseguró la participante.

Sin embargo, Orozco aún no podía concebir el hecho de no haber incorporado a la artista a su equipo, le reiteró sus disculpas mientras les decía a sus compañeros cuánto lo lamentaba. “Me he equivocado”, repitió en varias oportunidades.