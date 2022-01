Florencia Peña le da una acalorada bienvenida al primer día del año 2022 y arrasa en Instagram

Florencia Peña nunca se olvida de sus seguidores, al contrario siempre los tiene en cuenta, esta vez los ha esperado con una remera gris atada a su cuerpo en la parte de arriba y en la parte de abajo un micro bikini negro que deja ver su hermosa figura. Lleva puesta una gorra en tonos de gris y rosa que hace juego con su remera.

La actriz y conductora ha subido unas imágenes a su cuenta de Instagram para saludar a sus seguidores que siempre están esperando sus publicaciones. Por ello Florencia Peña ha escrito: "Buen día!! Primer día del año. Así estoy, dándole fuerte al agua. Mi cuerpo la pide, La Noche fue intensa!!!. Que arranquen bien este 2022. Gracias x estar siempre bancando !! #sinfiltro".

Florencia Peña es una de las conductoras más destacadas de la televisión argentina: con su programa matutino "Flor de Equipo", la artista mostró una faceta desconocida de ella hasta el momento. Sin embargo, Peña tuvo un arduo camino por recorrer antes de convertirse en una mujer fuerte y que sabe defender su nombre ante los ojos críticos que intentas derrotarla

En una reciente entrevista Florencia Peña habló a corazón abierto de todas aquellas cosas que tuvo que atravesar a lo largo de su carrera y que la marcaron para siempre. Bullying, acoso, abuso y el peso de los estigmas que siempre recayeron sobre las mujeres. Por eso dijo: "Me hacían sentir culpable de las cosas que me pasaban ahí, de las que me decían en la calle. Querían aniquilar al símbolo sexual en el que me había convertido", expresó.

La charla estaba dada en el marco de su separación de su ex esposo Mariano Otero, por ello Florencia Peña manifestó: "La pareja estaba conformada por dos personas con un vínculo intenso, para bien y para mal, y él no toleró la forma en que yo afrontaba la popularidad creciente. Mariano se fue y nunca más volvió. Sentí que fracasaba como la unidora que siempre fui, que deshornaba los 50 años de pareja de mis padres. Que se llevaban parte de mi cuerpo. Que me arrebataban la felicidad. Colapsé, juro que deseé morir".

Imagen: Instagram Florencia Peña

Estas inesperadas declaraciones hicieron que su público tomara conciencia de la verdadera Florencia Peña, esa que se muestra muy divertida y a la que parece que todo le resbala, la que muestra su vida en Instagram. Pero hay otra Flor que tuvo que superar muchos obstáculos, tratamientos psiquiátricos, medicación adecuada y hasta acompañante terapéutico para salir adelante.