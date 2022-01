Nati Jota se divierte en la playa y acapara toda la atención en Instagram

Nati Jota es una de las figuras argentinas que más activa se muestra en Instagram. La influencer tiene miles de seguidores que están pendientes de cada movimiento que hace en la red y, en más de una ocasión, estallan en risas con sus ocurrencias. Además, con frecuencia sus fanáticos le expresan su cariño llenando sus publicaciones de comentarios.

Recientemente, la joven sorprendió al contar un viejo hábito. "A veces pienso que tengo que volver al Excel, a anotar citas, chapes, cosas. Antes lo anotaba y un día dije ‘uy esto es mucha info prefiero dejarla en el olvido’", comenzó diciendo.

Y continuó: "Dejé el Excel cuando me di cuenta que tenía más arrepentimiento que confirmaciones. ¿Por qué quiero tener un registro de esto? Si no me acuerdo, no me acuerdo; y si no me acuerdo, no pasó. Si no lo anoté en el Excel y no me acuerdo, no pasó, no existe. ¿Qué es el pasado si no está en la memoria?".

Hoy, Nati se encuentra de vacaciones en la Costa Atlántica y desde allí, acapara toda la atención con sus publicaciones. Ahora, en una de las últimas, se mostró divertida en la playa y los elogios no demoraron en aparecer. "¿Qué saben ellos de la soga hasta cuello? Nada saben, qué van a saber", redactó junto a dos fotografías en la que se la ve con una sonrisa en su rostro.

Nati Jota

"Tan linda Nati", "Bomba", "Qué bien te hace la playita", "Estás hermosa", "Sos inteligente y linda", "Impecable", "Perfecta", "Belleza de mujer" y "Muy cool lo tuyo", son algunos de los tantos que se alcanzan a leer.