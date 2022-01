Selena Gomez copió el vestido de una importante actriz

Selena Gomez es una estrella que no tiene techo. Tras su paso por Disney hace varios años atrás, la actriz demostró que tiene una gran capacidad y versatilidad para destacarse en el mundo artístico.

De esta manera, sus fanáticos han tenido la oportunidad de escucharla en la industria musical. En dicha profesión, no sólo lanzó canciones que se colocaron en los primeros puestos de los ranking, sino que también llenó estadios en diferentes partes del mundo.

Además de destacarse como cantante, la actriz también formó parte de ambiciosos proyectos. Sus últimos trabajos fueron Only Murders in the Building, Selena + Chef y Hotel Transylvania, donde presta su voz a Mavis.

El vestido de Selena Gomez que se robó todas las miradas

Lo cierto es que Selena Gomez no sólo trabaja en la música y en la pantalla, sino que también lanzó su propia línea de maquillaje. Esta fue nombrada como Rare Beauty, y allí demuestra sus conocimientos sobre tendencias.

Y aunque aún no lanzó ningún proyecto vinculado a la indumentaria, la actriz también se luce con las prendas que elige para los momentos más importantes de su vida. Recientemente, la joven de 29 años se lució con un llamativo vestido.

Debido a que Hotel Transylvania lanzará una nueva entrega, la intérprete tuvo que formar parte de varias entrevistas. Para ello, escogió un deslumbrante vestido que resaltaba su silueta y potenciaba su belleza.

Se trató de una prenda diseñada por Louis Vuitton, que al parecer también conquistó a otra importante celebridad: Reese Witherspoon. Ambas han usado el mismo vestido, pero cada una le aportó su estilo.

El vestido en cuestión es de color negro y es bastante minimalista. Posee un escote en V y también moños. Para darle un toque aún más fashionista, la intérprete decidió combinar esta prenda con aretes dorados de Jennifer Fisher y su cabello con corte Bob, el cual será muy popular en este 2022.

Esta codiciada pieza tenía un costo de más de 30 mil pesos. Debido a que el vestido fue utilizado por Selena Gomez, la prenda no tardó en agotarse. Sin lugar a dudas, todo lo que luce la actriz termina convirtiéndose en tendencia.

Como dijimos anteriormente, esta prenda también fue utilizada por Reese Witherspoon. La famosa actriz lo utilizó en el 2020, durante una reunión en la que se celebraron los Premios Emmy.

Al tratarse de un vestido elegante y minimalista, es una pieza que luce perfectamente en cualquier cuerpo y en cualquier persona. A diferencia de Selena, la intérprete llevó su cabello suelto y largo con ondas suaves. A su vez, escogió un labial rojo con joyas de diamantes y zafiros.

¿Y tú, con qué usarías este vestido?