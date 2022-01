Florencia Peña se muestra con un bello vestido gris y deja atónitos a sus seguidores

Florencia Peña es una actriz, comediante y conductora argentina. Es principalmente conocida por haber interpretado al personaje de Moni Argento en “Casados con hijos”. Asimismo ha participado en series cómicas como Poné a Francella y La niñera.

Por estas horas Florencia Peña ha subido una imágenes a su cuenta de Instagram, donde puede vérsela con un traje de red plateado dejando muy poco librado a la imaginación de sus seguidores. En el pie de foto ha escrito: “En Instagram con la mano… pero en @divasplayok con… adiviná o mejor pasá por mi perfil y miralo Link en mi bio”.

En las últimas horas, la conductora había informado en su cuenta de Instagram que no continuará con el programa y en la emisión del miércoles no pudo contener la emoción. Es por ello que Florencia Peña ha dicho: “Quería contarles que a fin de mes termino con Flor de equipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz”.

Con estas palabras, Florencia Peña anunciaba en Instagram el final de su ciclo matutino de Telefe. De inmediato, explicó los motivos que la llevaron a tomar esa decisión: “La necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora. Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida”.

Imagen: Instagram Florencia Peña

Florencia Peña siguió diciendo: “Esta decisión la venimos charlando con Telefe y ellos también entienden mi necesidad de seguir creciendo. Flor de equipo es de los proyectos más lindos que hice. Me llevo muchos amigos y mucho aprendizaje. Pero ya saben, soy curiosa y movediza y necesito ir en busca de nuevos horizontes que ya se irán enterando”. Aseguró la conductora que seguramente se comunicará con sus 5.8 millones de seguidores a través de su cuenta de Instagram.