David Bustamante se lamenta y le pide perdón a un gran talento de La Voz Senior

Este sábado, La Voz Senior vivió una noche intensa debido a que los couches cerraron sus equipos y, a partir del próximo programa, llegarán los asesores para iniciar la fase de duelos. Sin embargo, las audiciones a ciegas han dejado grandes y emotivos momentos. Es que la edad de los participantes y su amor por la música emocionan hasta las lágrimas.

Esto fue lo ocurrió cuando Luis Arconada de 78 años se subió al escenario de La Voz Senior para “Toreador”, un clásico de la música lírica.

Los couches se mostraron muy entusiasmados ante el gran talento y técnica del participante, pero decidieron no dar vuelta sus sillones. Cuando terminó la presentación, David Bustamante fue el que más se arrepintió de no haberlo hecho, incluso hasta le pidió disculpas al participante por no haberlo hecho.

“Probablemente me arrepiente de no haberme dado vuelta. ¿Me puedes explicar cómo has logrado tener esa colocación?, le consultó el artista cántabro aún sorprendido por la interpretación. “Lo único que te puedo decir es que en tu presentación hay una experiencia y que lo que has hecho aquí ha sido espectacular”, agregó.

Luis Arconada contó que era ingeniero civil y que durante gran parte de su vida había formado parte de coros y diferentes grupos líricos. A pesar de no haber sido seleccionado, el participante se tomó la experiencia con mucho humor y hasta aseguró haber participado de La Voz Kids cuando Beethoven era parte del jurado, lo que provocó la risa de los couches.

Luego de que se retirara, Bustamante aún se lamentaba por no haberle dado una oportunidad. Allí fue cuando Antonio Orozco intentó consolarlo y le dijo: "No puedes hacerte culpable de todo lo que pasa”.