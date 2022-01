Crianza: cómo incentivar la lectura en los niños

La lectura es una actividad intelectual fundamental para el desarrollo del cerebro y la aprehensión de conocimiento. Pero, muchas veces, los niños no la consideran apasionante o entretenida, sobre todo cuando los dispositivos móviles ofrecen un gran mundo de interacción que parece mucho más interesante.

Por eso, uno de los desafíos de la crianza puede ser inculcar este hábito a los hijos. Si los pequeños no muestran un interés “natural” para la lectura, promover esta actividad será una parte función fundamental que deberán emprender los padres y madres.

shutterstock

Es que, existen niños que de pequeños muestran una predisposición hacia la lectura, generalmente, inician con textos de ficción y fantasía. Pero, otros tantos, encuentran esta actividad aburrida.

Actualmente, los padres y madres deben conocer estrategias para promoverla y considerar que, tal vez, el soporte impreso ya no sea la mejor opción. Tomando los recaudos suficientes para no afectar la vista, los libros on line también son una gran opción.

Consejos para incentivar la lectura

Iniciar a edad temprana

El hábito por la lectura no necesariamente comienza cuando el niño aprende a leer, sino que se debe iniciar mucho antes proponiendo lecturas. Los padres que suelen leerles libros a los niños o niñas desde los primeros años de su vida ya estarán dejando una enseñanza a sus hijos.

Lo que ocurre es que, al hacerlo, el pequeño descubre el mundo de posibilidades que puede guardar un libro y se les incentiva la imaginación.

Permitirles elegir

A pesar de su corta edad, los niños van desarrollando sus gustos y comienzan a tomar sus propias elecciones. Permitirles seleccionar el tipo de lectura que más les gusta es la mejor opción. Este no es el momento para demostrar la autoridad de los padres, ya que todos sabemos que un libro que no nos atrae, probablemente, quedará sin leer.

shutterstock

Dar el ejemplo

Si un pequeño observa que leer es parte de los hábitos familiares entonces es más probable que lo adopte.

Evitar establecerlo como un castigo

Cuando deseamos incentivar una actividad complicada (leer u ordenar) es importante que no se la plantee a modo de castigo o que no se hable de ella en términos negativos. Dar órdenes como: “Vete a tu habitación a leer”, es definitivamente una de las peores ideas.