7 razas de perros ideales para personas solteras o que viven solas

Es sabio que el perro es el mejor amigo del hombre, y esto se debe a su lealtad y compañerismo. Es así que si te encentras viviendo solo, un can puede ser la compañía ideal para ti por lo que hoy te traemos las siete razas de perros ideales para personas solteras. Los perros para solteros destacan por su carácter dócil y porque les encanta acompañar a su dueño.

El primero perro en la lista de razas de perro para personas que viven solas es el Pug. Estas mascotas con de tamaño pequeño, por lo que son ideales para vivir con solteros en monoambientes. Además, tienen un gran encanto e inteligencia, por lo que educarlos no será un problema. Se les considera perros equilibrados, cariñosos y alegres que se adaptan fácilmente a la vida de sus dueños. Luego tenemos al Labradoodle, canes que tienen un carácter tranquilo, paciente, sensible y amoroso. Entre sus principales ventajas destaca que casi no tiran pelo, por lo que no debes preocuparte por que te cause alergias o deje los muebles llenos de pelusa.

El siguiente perro ideal para personas solteras es el Bulldog francés. Estos canes no son demasiado dependientes y no sufren tanto si se les deja solos durante largos periodos de tiempo. Son pequeños, así que también se adaptan a los departamentos chicos. El siguiente en la lista de razas de perros es el Schnauzer, una mascota que es útil si te da un poco de miedo estar sola, serán los mejores guardianes, ya que suelen ladrar mucho ante los ruidos desconocidos o la presencia de personas extrañas.

Otro perro ideal para personas que viven solas es el Yorkshire terrier, canes pequeños, tiernos y muy cariñosos. Estos perros solo requieren atención especial en su pelaje, especialmente cepillados constantes. El siguiente perro es el Border collie, ideal para hacerte compañía debido a que tienen un carácter dócil y obediente, además de que son sumamente inteligentes.

Imagen: TN

Finalmente el último perro en la lista de razas de perro ideales para personas que viven solas es el Pastor alemán. Estos canes destacan por su gran inteligencia y porque siguen las reglas, por lo que educarlos no será un problema. Estas mascotas también guardianes y excelentes compañeros. Por su tamaño requieren de más espacio en casa y de hacer ejercicio todos los días, así que tienes que sacarlo a pasear diario.