La mejor salsa para acompañar tus carnes asadas, una verdadera delicia

Para hoy les compartiremos la receta imperdible, una salsa muy fácil, que no requiere técnica ¡y le dará un plus a todas tus carnes asadas! La salsa chimichurri sirve para acompañar cualquier carne, de vaca o de pollo ¡queda a la delicioso! Por otro lado, no requiere sortear grandes costos, una salsa económica ¡y muy rica!

El chimichurri es una de las salsas más utilizadas en Argentina, para la parrilla y también para acompañar empanadas a veces también es utilizada. Esta receta es a base de perejil fresco, es muy importante la calidad del resto de las materias primas, como el aceite de oliva. Podrás utilizarla para hamburguesas, panchos y muchas otras recetas ¡que disfrutes de la preparación!

Ingredientes:

750 ml de aceite de oliva

125 ml de vinagre de vino

50 grs de hojas de perejil fresco

4 dientes de ajo

1 chile rojo sin semillas ni venas

1 Cda de pimentón

1 Cada de orégano en polvo

1 limón en jugo

c/s de sal fina

c/s de pimienta negra molida

Unas pechugas con una salsa de chimichurri

Procedimiento:

Lavamos bien el perejil y lo escurrimos, picamos bien finito el perejil, el chile y el ajo.

Tomamos un recipiente y colocamos: el vinagre, el pimentón, el orégano y el jugo de limón y los vegetales que picamos.

Condimentamos con sal y pimienta, posteriormente agregamos el aceite de oliva hasta integrar. Dejamos reposar y utilizamos la salsa chimichurri ¡para una rica carne!

