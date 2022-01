Durísima historia de Hollywood: adicciones y batallas legales separaron a Julia Roberts de su hermano

Julia Roberts, actriz de cine y televisión estadounidense ha interpretado icónicos papeles que la han llevado a ganar numerosos premios incluyendo un Óscar y tres Globos de Oro. Sin embargo tal parece que su gran fama y éxito se deben a su hermano, Eric Roberts con quien la actriz ha tenido diversos problemas.

Algunas de las posibles razones por las que Julia no soportaba a su hermano estaban relacionadas con celos en cuanto a su carrera artística. Además de ello, la sobrina de la Julia e hija de Eric, Emma Roberts, quien actualmente es también una reconocida actriz; habría sido motivo de pelea.

En el pasado Eric Roberts comentó que él y Julia mantenían una buena relación cuando era niños. No obstante, los hermanos se separaron cuando sus padres se divorciaron ya que Julia Roberts y su hermana decidieron mudarse con su madre, y Eric se mudó a Atlanta con su padre. Posteriormente, los hermanos Roberts se reencontraron cuando Julia se mudó a Nueva York para buscar trabajo como actriz. En ese entonces Eric ya era un autor reconocido por lo que ayudó a su hermana a conseguir su primer agente y comenzar su carrera

Gracias a Eric, Julia protagonizó sus grandes éxitos de taquilla como “Mujer Bonita”. Al respecto, el actor no fue para nada modesto ya que afirmó que “Si no fuera por mí, no habría Julia Roberts ni Emma Roberts como celebridades, como actrices, y estoy muy orgulloso de eso”, refiriéndose a su hermana y a su hija. Tristemente la carrera de Julia seguía en ascenso mientras que la carrera de Eric se estancó. Sin embargo, lo que verdaderamente arruinó la relación entre hermanos fue la imparable adicción del actor a las drogas. Eric confesó que “Era agotador estar cerca” de él. “Quejas, culpas, incapaces de disfrutar del disfrute. Todos en mi mundo necesitaban un descanso a veces, y eso debe haber incluido a Julia”

Los problemas de adicción de Eric llevaron a que Julia Roberts apoyara a la ex novia de su hermano, Kelly Cunningham, en la batalla por la custodia de su sobrina Emma Roberts. Fue así que la actriz ayudó a ganar la custodia de Emma testificando en contra de su hermano. No obstante al parecer el vínculo entre hermanos fue lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a los problemas y lograr la reconciliación. Eric se volvió a unir a su hermana cuando Julia dio a luz a sus hijos gemelos en el año 2004. Eric afirmó que cuando vio a su hermana y a sus sobrinos recién nacidos en el hospital se llenó de amor fraternal.