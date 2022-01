Crianza: cómo enseñarle a los niños a ser ordenados

Cuando una familia tiene un niño pequeño puede que el hogar se muestre algo desordenado y esto es normal debido a la cantidad de nuevas tareas que el padre y la madre deben adoptar. Para mejorar la convivencia familiar, y como parte de un desarrollo responsable, es importante que, como para de la crianza, se comience a otorgarles ciertas responsabilidades al pequeño.

Mantener el orden de la casa debe ser establecido como una tarea compartida en la que todos los miembros deben participar. A su vez, cada persona debe también tener la responsabilidad de arreglar el desorden que provoca.

Esta enseñanza no es nada sencilla, pero aquí te dejamos algunos consejos para poner en práctica.

Consejos para enseñarle a un niño a ser ordenado

Se debe iniciar con acciones pequeñas y en forma de juego. El orden de los juguetes es una buena opción. Tras utilizarlos podemos pedirle ayuda para volver a ponerlos en su lugar. Probablemente, el niño se aburra y vaya a realizar otra actividad, pero se debe mantener esta rutina durante el mayor tiempo posible para que la asimile.

Una buena técnica es crear una canción o un juego que implique una tarea de orden.

Las recompensas y los refuerzos positivos siempre tienen buenos resultados. Procura que estos no sean con comida.

Involucrarlos y compartir quehaceres domésticos es una forma de dar el ejemplo. Pedirle que nos acerquen algún objeto o limpiar alguna superficie pequeña, mientras los padres realizan la tarea junto a ellos.

Tener paciencia. No pongamos muchas expectativas respecto a la calidad de su tarea. Es muy probable que no sea óptima, es importante que no lo reprendamos ni la rehagamos frente a ellos.