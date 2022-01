Actor de 'El señor de los cielos' pide matrimonio a su pareja a orillas del mar

El señor de los cielos se estrenó a principios de 2013 por Telemundo y Canal Caracol y de inmediato captó la atención de los espectadores. Narra las aventuras y delitos que cometió el mexicano Amado Carrillo, a quien se lo llamó Aurelio Casillas en la ficción y fue escrita por Luis Zelkowicz y Mariano Calasso. Quien se lució con el protagónico fue Rafael Amaya.

También hubo otros actores que lograron deslumbrar delante de las cámaras, como fue el caso de Raúl Méndez, quien se puso en la piel de Víctor Casillas, el hermano del personaje principal y conocido por todos como Chacorta. El artista logró ganarse el cariño de miles de seguidores de la tira, quienes siguen de cerca su vida gracias al contenido que comparte en sus redes sociales.

Raúl Méndez en El señor de los cielos

Así es como sus admiradores saben que, desde hace tiempo, se encuentra en pareja con la actriz española Carmen Muga y que, prontamente, darán el gran sí en el altar. Días atrás, se conoció la hermosa propuesta de matrimonio que él le realizó a orillas del mar en sus vacaciones en Mazatlán, Sinaloa.

Raúl Méndez y Carmen Muga

Para pedirle la mano a su amada, el actor colocó un enorme letrero de luces con la frase Marry Me (Cásate conmigo) en la playa. "No me puedo creer lo qué pasó anoche, siempre había soñado como algún día me pedían matrimonio. Lo de ayer fue mil veces mejor de lo que jamás hubiera pensado", redactó ella en Instagram junto a una serie de fotografías del increíble momento.

En las postales, se ve a la dupla fundiéndose en un apasionado beso mientras de fondo el cielo está lleno de fuegos artificiales. "Te amo con todo mi corazón, me haces cada día la mujer más feliz del universo y ahora vamos a casarnos. Te diría una y mil veces más SI QUIERO", cerró Muga su publicación.