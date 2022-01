Salma Hayek lució sus encantos disfrutando del mar y enamoró a todos sus seguidores de Instagram

Salma Hayek posó desde el mar y sin dudas acaparó todas las miradas. La actriz, empresaria y productora mexicana recientemente se ha robado toda la atención con su cautivante silueta. Hayek, quien es una de las cinco actrices latinoamericanas nominadas como mejor actriz al premio Óscar, es considerada como una de las figuras mexicanas que ha alcanzado mayor notoriedad en Hollywood.

En Hollywood Salma consiguió la fama con papeles en películas anglófonas, tales como “Desperado”, “Abierto hasta el amanecer”, “Dogma”, y “Wild Wild West”. Recientemente Salma compartió una cautivante imagen en su Instagram que ha causado furor. En dicha red social la actriz cuenta con casi 20 millones de seguidores.

Sin dudas el papel más importante en la carrera de Hayek fue en la película de 2002 “Frida”, como Frida Kahlo, gracias al cual recibió nominaciones a “Mejor actriz” en el premio de la Academia, el Premio BAFTA, el Premio del Sindicato de Actores y el premio Globo de Oro. Salma Hayek también ganó un Premio Daytime Emmy a la “Mejor dirección de programa especial para niños/jóvenes/familia” en 2004 por “El milagro de Maldonado”.

Hayek es sin dudas una exitosa actriz ya que recibió una nominación al Premio Emmy a “Mejor actriz invitada en una serie de comedia” en 2007 tras ser estrella invitada en la cadena ABC con la serie de televisión “Ugly Betty”. Actualmente Salma se encuentra disfrutando de la fama de “House of Gucci”, película de drama y crimen dirigida por Ridley Scott.

Imagen: Instagram Salma Hayek

“House of Gucci”, está basada en el libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”, escrito por Sara Gay Forden, y narra el asesinato de Maurizio Gucci a manos de un sicario contratado por su exesposa, Patrizia Reggiani. Allí la actriz interpretará a Giuseppina “Pina” Auriemma. Es así que la película ha generado que la actriz se haya vuelto tendencia en las redes sociales. Debido a ello, su más reciente publicación en Instagram, en la cal posó en traje de baño, ya tiene millones de me gusta a causa de la figura atrapante de Salma Hayek.