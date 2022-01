Qué dijo Eduardo Yáñez sobre el personaje trans al que le dará vida en la ficción

Eduardo Yáñez asumirá un nuevo desafío en su carrera actoral. Si bien hasta el momento se lo conoce por sus papeles de galán en las telenovelas, ahora tendrá la posibilidad de enseñarle al mundo sus grandes aptitudes actorales al ponerse en la piel de un personaje que, para muchos, hubiera sido impensado para él.

El artista mexicano optó por salir de la zona de confort y le dará vida a una persona de la comunidad LGBTIQ+ en la serie El tío. "A partir de que me dieron el papel, empecé a comportarme como una mujer... en mi casa, a solas, caminando como modelo, mujer, tratar de adoptar esos movimientos femeninos, que son tan detectables en una mujer, se me hace de los personajes más difíciles que me ha tocado hacer en mi carrera, la dificultad fue lograr llegar a verme como una mujer, y pues... ¡estoy buena!", manifestó en una entrevista que brindó a Ventaneando.

Sobre lo que viene realizando, expresó: "Hasta ahorita compañeros y productores y directores de la serie les encantó el resultado, entonces estoy contento, si al punto de vista de ellos, que son los que compran y hacen el producto les pareció que lo logré, pues estoy muy agradecido".

Eduardo Yáñez

Y acerca de la decisión de la producción cuando lo convocaron, contó: "Dije ‘achis…. Yo que salgo de acá y de héroe o villano, o lo que sea, pero siempre muy viril, todo eso. ¿Cómo se les ocurre ofrecerme un papel de tal dimensión, de travesti?’. No creas que es una loca, no, es un hombre que de verdad se cree mujer y se comporta como una mujer".

Además, este año Yañéz regresará a Televisa para protagonizar Corazón Guerrero, la nueva producción de Salvador Mejía que contará con la actuación de Alejandra Espinoza y Gaby Spanic. Este mes comienzan las grabaciones y la tira es una adaptación de Valientes, la exitosa telenovela argentina.